Bilde av hund ved siden av sykeseng gikk viralt – nå er «Moose» adoptert

En rekke mennesker stod klare for å adoptere hunden etter å ha sett det hjerteskjærende bildet.

LOS ANGELES (Nettavisen): Fredag ble et bilde av hunden «Moose» sittende ved siden av eierens sykeseng, lagt ut på Facebook-siden til en hundeklinikk i New Jersey.

- «Moose» sitter tålmodig ved siden av sin fars sykeseng, og venter på at han skal komme tilbake, uten å vite at «Pappa» har gått bort, skrev klinikken, og la til at hunden tok tapet av eieren sin tungt.

«Moose» hadde blitt adoptert fra klinikken Eleventh Hour Rescue, men så mistet eieren livet etter å ha tapt kampen mot kreft, skriver ABC News.

Hunden ble derfor returnert til klinikken, som la ut bildet i håp om å finne en ny eier til «Moose». Bildet gikk raskt viralt og ble delt av flere tusen. Flere medier skrev også om historien til den tre år gamle hunden, skriver Fox6 News.

Det tok ikke lang tid før søknadene om å adoptere «Moose» begynte å strømme inn. Flere hundre viste interesse, til og med en familie fra så langt unna som Australia.

- Vi trodde aldri at dette ville skje, at så mange var villige til å stå frem og hjelpe denne sørgende, hjemløse hunden, fortalte Linda Barish fra Eleventh Hour Rescue på programmet Good Morning America.

Til slutt var det en familie fra New Jersey-området som ble valgt ut av klinikken til å adoptere «Moose».

- De var blant de første som søkte. De så Facebook-innlegget før det gikk viralt, sier Barish til ABC News.

Ved klinikken Eleventh Hour Rescue håper de at historien kan føre til at flere hunder finner seg et hjem.

- Jeg håper dette øker bevisstheten om dyr som reddes, og at folk vil forplikte seg til å adoptere og ikke shoppe. Det er så mange hunder som avlives hver dag som trenger et hjem. De er helt fortreffelige hunder, uttaler Linda Barish.