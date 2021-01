Bildene av amerikanske soldater skaper raseri

Soldatene som sørget for sikkerheten i Kongressen og under Bidens innsettelse fikk en uventet opplevelse som forarger mange.

Etter stormingen av Kongressen ble nasjonalgarden kalt inn for å beskytte USAs politiske hovedsete. Soldatene skulle sikre at alt gikk fredelig for seg under innsettelsen av Joe Biden.

Nå kommer det bilder fra innsiden som sjokkerer og opprører mange, skriver svenske Expressen og CNN. Bildene viser at soldatene er blitt henvist til en parkeringsplass under hvile- og søvnperioder.

- Ærligt talt så føler vi oss sveket, sier en soldat til CNN.

Tidligere i uken var flere områder inne i kongressbygningen, inkludert kafeteriaen, dedikert til soldatene. Her kunne de hvile, spise og sove mellom vaktoppdragene for å beskytte Kongressen.

Men torsdag morgen var det brått slutt på Kongressens gjestfrihet. De ble forvist til et parkeringshus.

- Etter at alt hadde knirkefritt ble vår status endret til ubrukelig og vi ble forvist til en bortgjemt del av et parkeringshus.

Nyheten vakte forargelse blant mange ledende politikere.

- Vi føler oss forrådt, sier en annen til CNN. Han viser blant annet til at mange kongressdelegater hadde oppsøkt dem dagene i forveien for å posere på bilder med soldatene som hadde sørget for sikkerheten til både Kongressen og ved innsettelsen av Joe Biden.

Republikansk senator Mike Lee skriver følgende på Twitter:

- Dette opprører meg. Jeg har vært i kontakt med Utahs nasjonalgarde og fått forsikringer om at soldatene blir tatt vare på. Mitt kontor holder nå på å undersøke hva som egentlig skjedde her og vi vil sørge for å ordne opp.

Demokratisk senator Kyrsten Sinema skriver følgende:

- Dette er overhodet ikke greit. Det er skamfull behandling og helt uten respekt kvinnene og mennene som beskyttet Kongressen. Dette må endres øyeblikkelig og jeg vil ha svar på hvordan dette kunne skje.

Bilder gitt til CNN viser soldater som sitter eller ligger langs betonggulvene i garasjen, bare få meter unna parkerte biler. En stikkontakt og et toalett med to plasser skal ha vært alt de 5000 soldater skal ha hatt tilgjengelig.

En soldat reagerer også på smitterisikoen ved at de ble stuet sammen på et lite garasjeområde.

- Vi har allerede hatt noen smittede i min enhet - så dette her er totalt uakseptabelt.

Etter opprøret blant politikere har nå soldatene fått vende tilbake til bygningen de skal beskytte: Kongressbygningen.

