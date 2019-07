Bilder fra migrantleirer i USA skaper reaksjoner

Generalinspektøren i USAs sikkerhetsdepartement sier at migrantsentrene i Texas er «farlig overbefolket». Bilder fra leirene sjokkerer og vekker oppsikt.

Inspektør Jennifer Costello sendte tirsdag et brev til sikkerhetsminister Kevin McAleenan. Costello har besøkt fem migrantsentre i den amerikanske delstaten.

– Vi ber sikkerhetsdepartementet (DHS) om å ta umiddelbare grep for å redusere den farlige overbefolkningen og den forlengede anholdelsen av barn og voksne i Rio Grande Valley, skriver Costello.

Notatet som er sendt til McAleenan, inkluderer bilder fra leiren som viser flere titalls migranter, blant dem små barn, i trange bur. Bildene skaper kraftige reaksjoner blant demokrater i USA.

Sjokkreaksjoner

– Kvalmende. Mennesker blir pakket bort som dyr, sier demokratenes presidentkandidat Elizabeth Warren.

– Ingen fortjener å bli behandlet slik. Dette er misbruk. Dette er dehumanisering. Dette er ikke det landet vårt står for, skriver demokraten og presidentkandidaten Kamala Harris på Twitter.

Presidentkandidat Bernie Sanders skriver at personene som styrer leirene, «ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter».

– Dette er ingenting annet enn sjokkerende, sier demokraten Cory Booker.

Conway avviser

Mandag beskrev den demokratiske kongresspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez situasjonen i to av sentrene i Texas som «systematisk grusomhet», etter et besøk. Trumps-rådgiver Kellyanne Conway avviste kritikken i et intervju med Fox News.

– Alle som kontrollerer leirene sier at dette ikke stemmer. Ingen av dem har hørt om dette, sa hun.

Denne uken ble det imidlertid kjent at nåværende og tidligere medlemmer av USAs grensepatrulje skrev rasistiske innlegg på en lukket Facebook-gruppe, hvor de hånet migrantene. Flere av medlemmene hånet døde migranter.

Domstol blokkerer Trump

Tall fra grensemyndigheter tyder på at 8.000 er anholdt i disse leirene. Blant dem er 2.669 barn, heter det i brevet til Costello.

Barn i tre av fem sentre hadde ikke tilgang til dusj, mens andre sentre ikke hadde varm mat. Costello skriver at en av lederne i leirene i Rio Grande Valley har omtalt situasjonen som en «tikkende tidsbombe».

Tirsdag besluttet en domstol i Seattle å blokkere en beslutning fra Trump-administrasjonen om å anholde asylsøkere i ubestemt tid, uten å gi dem en mulighet til å bli løslatt mot kausjon.

– Domstolen har helt tydelig avvist Trump-administrasjonens forsøk på å fengsle asylsøkere uten en høring, sier rettighetsadvokat Michael Tan i ACLU. (©NTB)