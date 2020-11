Bilder fra morgenrushet i Stockholm vekker oppsikt

- Det var som en vegg av mennesker, sier én av de reisende.

Bilder fra trengsel i morgenrushet i Stockholm vekker oppsikt onsdag. Det skjer dagen etter at statsepidemiolog Anders Tegnell minnet svenskene om at koronasituasjonen er alvorlig med smittetall og sykehusinnleggelser som øker uke for uke.

Bildene fra morgenrushet viser mange folk som står tett i kø, noen med munnbind og mange uten.

En signalfeil rammet kollektivtrafikken i Stockholm onsdag morgen og førte til trengsel både på t-bane, tog og busser.

- Det var som en vegg av mennesker, sier én reisende til Aftonbladet.

Avisa forteller at flere lesere har tatt kontakt og uttrykt sin bekymring for trengselen. Sverige har vært nødt til å innføre strenge smittevernråd i flere regioner. Tirsdag ble ytterligere to regioner ilagt de strengeste restriksjonene. Samtidig ble det rapportert om 167 svenske koronapasienter på intensivpleie på sykehusene.

- Hei, vi i Stockholm holder avstand. Og trenger absolutt ikke munnbind! skriver en Twitter-bruker sarkastisk til et bilde som skal vise noe av trengselen på en av stasjonene i morgentimene.

Problemene oppsto klokka 04.50 og rammet lokaltogene mellom Stockholm Odenplan og Sundbyberg. Det førte til at linje 44 mellom Bålsta og Södertälje ble innstilt, og det ble også stans i trafikken på linje 44 mellom Sundbyberg og Älvsjö. Ingen tog fikk stoppe på stasjonene Årstabeg, Stocholms södra, Stockholm City, Stockholm Odenplan, rapporterte SVT.

