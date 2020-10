Bileiere må betale nye avgifter: Nå reagerer Siv Jensen

Frp-lederen mener bilistene taper på at Frp ikke sitter i regjering lenger, men det er én ting hun selv ikke savner fra den tiden.

STORTINGET (Nettavisen): Nesten alle vanlige biler vil bli mye dyrere, elbiler får ny avgift - og ladbare hybrider får det tøffere i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Det får Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen til å rase.

- Jeg tror bilistene ser at Fremskrittspartiet ikke lenger sitter i regjering, all den tid bilavgiftene skjerpes og veibudsjettet blir dårligere, sier Jensen til Nettavisen, før hun konstaterer:

- Det er mange ting vi må rette opp i.

- Så det blir vanskelige forhandlinger om budsjettet med regjeringen?

- Ja, det er helt åpenbart. Men vi setter oss ved forhandlingsbordet med et mål for øyet, og det er å få gjennomslag for viktige saker for oss, sier Jensen.

RYDDEJOBB: Frp-leder Siv Jensen sier det blir mye å rydde opp i for Fremskrittspartiet når de skal forhandle om statsbudsjettet med regjeringen fram mot jul. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Disse avgiftene økes

I forslaget til statsbudsjett legger nemlig regjeringen opp til flere endringer som får Fremskrittspartiet til å se rødt.

Regjeringen varsler blant annet en betydelig økning av CO2-avgiftene på nye biler som har et CO2-utslipp over 87 gram. Det betyr at stort sett alle normale bensin- og dieselbiler vil få et merkbart avgiftshopp.

For bensin er CO2-avgiften økt fra 1,26 til 1,37 kroner per liter - en økning på hele 8,7 prosent. I tillegg økes den rene veibruksavgiften, og trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften, innføres også for elbiler som så langt har vært fritatt.

- Synes det er en dum idé

Men Jensen er ikke bare sint på økningene i bilavgiftene. Hun liker også dårlig at regjeringen i statsbudsjettet for neste år foreslår å slå sammen egenandelstaket på frikort 1 og 2 i helsetjenestene. Det kan bety høyere utgifter for pasienter som kun benytter seg av ett av kortene.

- Skjerpet egenandel gir en dårligere sosial profil i en tid regjeringen kan bruke mye penger, men de har likevel valgt å gå videre med usosiale kutt, sier hun, og legger til:

- Det synes jeg er en dum idé i en tid hvor mange mennesker har det vanskelig i vårt land. Så det blir en krevende jobb å rydde opp i det vi mener er galt i dette.

- Verner kjepphester

Frp-lederen høvler også ned regjeringens forslag om å ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år, som er det samme antallet som Norge tar imot i år.

- Regjeringen vil jo skjerme to viktige kjepphester for KrF og Venstre, nemlig mottak av 3000 kvoteflyktninger og et høyt bistandsbudsjett. Begge deler er ting vi er uenige i og kommer til å ha på vår kravliste for å få gjort noe med, sier Jensen.

- Hva blir det viktigste i forhandlingene med regjeringen å få gjennom for dere?

- Nå har vi med oss viktige krav fra vårt landsstyre, som både handler om kvoteflyktninger, bistand, helse og eldre, pensjonister og samferdsel - men så må vi jo supplere den listen etter at vi har fått gått gjennom hele budsjettet og lage vårt alternative budsjett, sier hun.

VAR MIDTPUNKTET: Jensen var hovedpersonen da statsbudsjettet ble lagt fram i flere år, fram til i fjor, men i år er det en helt ny rolle for Frp-lederen. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Savner ikke ministerjobben

For ett år siden hadde Jensen selv en helt annen rolle, da hun var finansminister og var hovedpersonene under budsjettfremleggelsen.

- Denne dagene er alltid spennende for politikere, enten man er på den ene eller andre siden av bordet. Ja, jeg har sittet som finansminister en del år, men jeg har vært opposisjonspolitiker lenger, sier Jensen til Nettavisen.

- Så du kunne sove lenger i dag kanskje - og ha en litt bedre søvn?

- Jeg sover alltid godt om natten, men jeg slapp jo å ha alle dere utenfor døra mi grytidlig i dag - og det synes jeg var fint, sier hun med et lurt smil.

- Savner du jobben som finansminister?

- Nei, svarer Jensen bestemt, før hun utdyper:

- Det var spennende å være med å styre landet, og vi har mye å være stolt av i tiden som medlem av regjeringen. Vi fikk masse gjennomslag, men vi kom til et punkt hvor gjennomslagene uteble og politikken ble grå og kjedelig. Derfor valgte vi å forlate regjeringen - og det mener jeg var et helt rett valgt å ta, sier hun.

Vedum: - Mye spill og spetakkel

Jensen er imidlertid ikke alene om å være opptatt av bilpolitikk på den store budsjettdagen. Det er også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

- Jeg er veldig bekymret for at regjeringen har glemt hverdagen til folk, sier Vedum til Nettavisen i Stortingets vandrehall, og utdyper:

- For eksempel kan mange av oss trenge en varebil, og der er det ikke et ordentlig marked når det gjelder elbiler. Derfor er jeg redd for at man nå er blitt veldig teoretisk i tilnærmingen, og tenker at alle kan bytte ut en gammel bil med en ny elbil. Men i næringstransport er det veldig vanskelig, og det finnes nesten ikke et marked - og det må vi se skikkelig nøye på, sier han.

Se videointervju med Vedum her:

Vedum angriper også den tidligere finansministeren, på spørsmål om hvordan han tror de kommende forhandlingene mellom Frp og regjeringen blir.

- De blir nok enige, jeg merker allerede nå at de har begynt å justere kravene. Under de sju årene som Siv Jensen var finansminister, så har jo ikke avgiftene i Norge økt mer enn da. Jeg håper i alle fall ikke at det kommer noen nye avgiftssprell nå, sier han, og slår fast til slutt:

- Jeg tror det blir mye spill og spetakkel.