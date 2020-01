Bilfører til sykehus etter utforkjøring på Snarøya i Bærum

Føreren av en bil er brakt til sykehus etter at en bil skal ha kjørt inn i et gjerde og veltet over på siden på Snarøya i Bærum søndag ettermiddag.

– Føreren av bilen fraktes til sykehus med skader. Vi jobber med bilberging, åstedsarbeid og vitneavhør, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter. – Føreren av bilen har personskader, men er ved bevissthet. Det var kun bilfører i kjøretøyet, og skadegraden er ukjent, opplyser politiet videre. Politiet meldte om ulykken like etter klokken 17 søndag ettermiddag. Ulykken skjedde i Snarøyveien. (©NTB)

