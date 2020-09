Biljakt i Stavanger - to personer er siktet for frihetsberøvelse

Én person satt i bilen mot sin vilje.

En bil ble stoppet natt til søndag i en tilfeldig trafikkontroll, men istedenfor å være samarbeidsvillig med politiet valgte sjåføren å stikke av fra stedet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Da politiet gjorde seg til kjenne, stakk sjåføren. Det ble iverksatt søk etter bilen, flere patruljer ble involvert, sier Stian Eskeland, vakthavende jurist i Sørvest politidistrikt, til avisen.

Dermed tok politiet opp jakten med flere patruljer, og like før klokken 03.00 fikk politiet melding om at bilen hadde krasjet i en betongkant i nærheten av Rogaland Teater. Politiet fant tre personer i bilen, men det viste seg raskt at en av de tre satt bilen mot sin vilje. Den ene av de to pågrepne pådro seg lettere skader da han hoppet fra en kant i et forsøk på å unnslippe politiet

På søndag har de to andre personene blitt siktet for frihetsberøvelse og trusler. Den ene personen er i tidlig 30-årene, og den andre personen er i tidlig 20-årene, skriver avisen. Personen som ble tatt med i bilen har fått status som fornærmet i saken, og fremstår ikke som fysisk skadd.

Se den elleville biljakten: