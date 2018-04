Bill Cosby kjent skyldig på alle punkter i overgrepssaken

Juryen har kjent komikeren og skuespilleren Bill Cosby (80) skyldig på alle tiltalepunkter i overgrepssaken mot ham.

Cosby er skyldig i å ha dopet ned og misbrukt en kvinne i sitt hjem i Philadelphia i 2004, slo juryen torsdag fast. For mindre enn et år siden greide en annen jury ikke å komme fram til enighet i saken.

Kjennelsen som er avsagt, dreier seg om tre tiltalepunkter, som alle kan gi inntil ti års fengsel. Dermed kan Cosby komme til å tilbringe resten av livet i fengsel, til tross for at rettspraksisen tilsier at straffeutmålingen blir noe mildere.

Juryen kom fram til sin kjennelse etter en to uker lang rettssak der påtalemyndigheten førte fem andre kvinner som beskylder Cosby for overgrep som vitner. Under forrige rettsrunde fikk aktoratet bare føre ett slikt vitne. Kvinnenes forklaringer tegnet et bilde av TV-stjernen som en serieovergriper, noe som ser ut til å ha overbevist juryens sju mannlige og fem kvinnelige medlemmer.

Cosbys advokater har på sin side forsøkt å angripe fornærmede Andrea Constand og fremstille henne som en «grådig løgner». De har også anklaget de andre kvinnene som har stått fram for å være ute etter oppmerksomhet.

