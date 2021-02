Bill Gates: - Pandemien er veldig mye lettere å løse enn dette problemet

Mangemilliardæren og filantropen har utgitt ny bok med et veikart for å løse den største utfordringen verden står overfor.

- Pandemien vil ta slutt på grunn av disse fantastiske vaksinene som ble utviklet på ett år. Vi prøver å øke produksjonskapasiteten og tilpasse dem de nye variantene. Sammenlignet med klimaendringer er det veldig, veldig lett, sier Bill Gates i et intervju med BBC.

- Beklageligvis vil klimaendringer forårsake langt flere dødsfall, fem ganger så mange i året ved utgangen av dette århundret. Det kreves innovasjon i hele den fysiske økonomien. Vi må endre stålverk, sementanlegg og transport av elektrisitet. Hvis vi oppnår nullutslipp, vil det være det mest fantastiske menneskeheten noensinne har gjort, sier Gates.

Microsoft-gründeren har nettopp utgitt boken «How to Avoid a Climate Disaster» (Slik unngår man en klimakatastrofe), som er en slags veiledning til hvordan verden skal håndtere og takle klimaendringene. Budskapet er at vi ikke må undervurdere omfanget av utfordringen vi står overfor.

- Vi har aldri gjennomført en sånn forvandling som vi snakker om å gjøre de neste 30 årene. Det finnes ingen presedens for dette, sier han.

- Innovasjon er løsningen

Gates sier at verden slipper ut typisk 51 milliarder tonn med klimagasser i atmosfæren hvert år. Og som så veldig mange andre, mener Gates at statlig innblanding, subsidier, innovasjon og teknologi er løsningen. Men fornybare kilder som vindkraft og solenergi vil bare kunne erstatte 30 prosent av dagens utslipp. Han etterlyser langt strammere regi fra dem som sitter med makten.

- Det hele starter med staters reviderte nasjonalbudsjetter. Og så trenger du en slags risikokapital for å få disse ideene ut fra laboratoriene og støtte dem selv om det involverer velig høy risiko. Man trenger samarbeid med store selskaper, og du trenger noen som ønsker å kjøpe produktene, for å skape nok volum som drivere prisene ned, sier Gates.

- På grunn av skadene klimaendringer vil føre med seg, trenger vi prissignaler som forteller privat sektor at vi ønsker oss grønne produkter. Fordi akkurat nå, så ser du ikke skadene utslippene dine forårsaker, sier han.

- En praktisk og tilgjengelig plan

I boken «How to Avoid a Climate Disaster» legger Gates fram det han omtaler som en praktisk og tilgjengelig plan for hvordan verden skal klare å oppnå nullutslipp i tide for å unngå en klimakatastrofe.

«Bill Gates har brukt et tiår på å utforske årsakene og virkningene av klimaendringer. Med hjelp fra eksperter innen fagfelt som fysikk, kjemi, biologi, ingeniørvitenskap, statsvitenskap og økonomi, har han fokusert på hva som må til for å stanse planetens glidning mot en viss miljøkatastrofe,» lyder bokbeskrivelsen.

«Med utgangspunkt i sin egen forståelse av innovasjon, og hva som må til for å få nye ideer ut i markedet, beskriver han hvilke områder der eksisterende teknologi allerede utgjør en forskjell med å redusere utslipp, hvor og hvordan eksisterende teknologi kan brukes mer effektivt, hvor det er behov for banebrytende teknologi og hvem som arbeider med disse viktige teknologiene.»

- Stiller krav til oss selv

«Han presenterer en konkret og praktisk plan for hvordan man skal oppnå målet med nullutslipp, og foreslår ikke bare politisk handling, men også hva vi som enkeltpersoner kan gjøre for å holde regjeringer, arbeidsgivere og oss selv ansvarlig i dette avgjørende tiltaket,» lyder bokbeskrivelsen.

- Hvis du kjøper en elbil, en hamburger som er laget av kjøtterstatning eller en elektrisk varmepumpe til hjemmet, bidrar du til å øke produksjonen av disse produktene og dermed drive ned prisene, sier Gates.

- Jeg er håpefull fordi unge mennesker bryr seg om naturlige økosystemer, og de bryr seg om folks levebrød, men det kommer ikke til å bli enkelt. Og min optimisme krever at dette får enorm prioritet hvert eneste år, og med litt flaks vil innovasjon kunne løse de vanskeligste områdene. Jeg har opplevd mange ganger at innovasjon har overrasket oss på en positiv måte, sier han i BBC-intervjuet.

Filantropisk arbeid

Bill Gates har i flere tiår jobbet med filantropisk arbeid. Han og kona stiftet blant annet The Bill & Melinda Gates Foundation, som for øvrig var med på å grunnlegge vaksinealliansen CEPI sammen med Norge. Norge og Gates-stiftelsen er også blant de viktigste støttespillerne til vaksinealliansen Gavi, som er en sammenslutning av FN-organisasjoner, Verdensbanken, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og privat sektor som ble opprettet i 2000.

Bill Gates har blitt anklaget for dobbeltmoral innen klimapolitikk, ettersom han er en flittig bruker av privatfly. Men han påpeker selv at han kun bruker biodrivstoff til privatflyene.

- Nå betaler jeg tre ganger så mye for min flydrivstoff, sier han.

