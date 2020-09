Bill Gates sier Sverige kan vise vei ut av koronakrisen

- Jeg ønsker at alle skal være like generøse, sier Bill Gates om svenskene.

Sveriges koronastrategi, uten den omfattende nedstengningen, har skapt internasjonal oppmerksomhet. Nå mener Microsoft-gründer, multimilliardær og filantrop Bill Gates at Sverige kan vise verden vei ut av pandemien.

Bekymret for bistand

Til avisa Svenska Dagbladet sier Gates at han håper å se Sverige i førersetet, både økonomisk og medisinsk, når verden skal manøvrere seg ut av pandemien. Gates er bekymret for at rike land skal bruke pandemien som et påskudd til å redusere bistanden til fattige land.

Han uttrykker bekymring for veksten i ekstrem fattigdom siden pandemien brøt ut og for at mange deler av verden mangler viktige medisiner. På dette området har utviklingen gått 25 år tilbake i tid på 25 uker, mener Gates.

- Pandemien har økt forskjellene i verden på nesten alle nivåer. Det kommer å ta to-tre år før vi er tilbake på banen, sier Gates ifølge avisa.

Peker på Norge og Sverige

- Sverige er en svært generøs bistandsgiver og ligger, sammen med Norge, på topp med 1 prosent av BNP. Jeg ønsker at alle givere skal være generøse, men alt over 0,7 prosent er utmerket, sier Gates videre.

Klokka 14 tirsdag holder Folkhälsomyndigheten i Sverige på ny pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

De siste koronatallene fra Sverige tirsdag 15. september