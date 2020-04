Bill Gates skryter av svenskenes korona-oppførsel

En av verdens rikeste personer er dypt engasjert i kampen mot koronaviruset.

Microsoft-gründeren og kona hans Melinda har involvert seg sterkt i kampen for å bekjempe korona-viruset gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation. Den humanitære stiftelsen har blant gitt store summer til Verdens helseorganisasjon (WHO).

I et intervju på den amerikanske nyhetskanalen MSNBC ble milliardæren nylig spurt om svenskenes koronastrategi.

- Jeg tror ikke at politikken deres er den rette. Men hvis de fortsetter på denne måten, så burde vi observere dem og se på det som en annen måte å forstå dette, sier Gates, gjengitt av svenske Expressen.

Milliardæren legger til videre at han derfor tror at smittespredningen i Sverige vil ha en reproduksjonsrate på over R=1, altså at hver smittede person vil smitte minst en ny person.

Skryt til folket

Selv om Gates retter en kraftig pekefinger mot svenske myndigheters beslutninger om å holde samfunnet tilnærmet helt åpent, mener han at det svenske folket har vært tilpasningsdyktige.

- Selv om myndighetene tillater at ting skjer, så har folkets oppførsel endret seg, forteller filantropen.

I intervjuet viser han frem statistikk fra Google og Facebook som viser at svenskenes bevegelsesmønster har endret seg totalt i løpet av epidemiens tid i Sverige. Gates er krystallklar på at myndighetenes politikk ikke har vært i samsvar med innbyggernes oppførsel.

- Vi må være forsiktige med å sette likhetstegn mellom myndighetenes strategi og befolkningens oppførsel.

Over 2000 dødsfall

Sverige har blitt rammet hardt av koronaviruset. I skrivende stund har landet 2192 koronadødsfall og 18.177 påviste smittetilfeller, ifølge nettstedet worldometers.

Det har fått mange eksperter til å reagere sterkt mot myndighetens strategi. Like etter påske kom 22 forskere med sviende kritikk mot Folkhälsomyndigheten for å bremse koronautbruddet i Sverige.

Forskerne sa at Sverige måtte endre kurs og at det måtte skje raskt. Blant annet foreslo de at skoler og restauranter skulle stenge på samme måte som i Norge og Finland. Per dags dato har imidlertid svenskene ikke stengt skoler og restauranter, men heller kommet med sterke anbefalinger om å ta smittevernhensyn.

Svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt at svenskene må regne med mange dødsfall de neste månedene.

- Dette kommer til å bli bli mye mer alvorlig enn en sesonginfluensa. Hvor alvorlig, kommer an på hvor godt vi klare å beskytte våre eldre, sa Tegnell på en pressekonferanse nylig.