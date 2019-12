Billettprisene øker - men Raymond avviser løftebrudd og freser mot Frp

- Følger vi Frps råd, blir det mer luftforurensning, kork og kaos.

Som Nettavisen skrev fredag, setter Ruter opp prisene på samtlige billettyper 26. januar 2020 - stikk i strid med byrådets løfte fra 22. oktober.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser overfor Nettavisen at dette er løftebrudd:

- Vi har satt av 250 millioner i 2020-budsjettet vårt til å sette ned prisene på enkeltbilletter med 20 prosent og å innføre familierabatt til alle dager utenom rushtid, sier han - og legger til:



- Men ingen av Ruters soner går bare i Oslo, derfor kan ikke Oslo kommune alene senke prisene.

Avtalen forutsetter enighet med Viken, forklarer han:



- Vi må forhandle frem en avtale med Viken, som vi eier Ruter sammen med. Det står tydelig i vårt løfte at prisnedgang forutsetter avtale med Viken og vi kan ikke få en slik avtale på plass med noen som ennå ikke eksisterer. Viken er først etablert som fylkeskommune fra 1. januar.

- Håper på rask enighet med Viken

- Hva vil du si til alle dem som reagerer på prisøkningen over hele fjøla fra 26. januar?

- Vi har sendt det signalet til Ruter, og vi jobber for å fjerne det. Nå vil vi starte forhandlinger med Viken så raskt som mulig, 2. januar.

- Hva skal til for å stanse den varslede prisøkningen, slik at dere holder løftet om kutt i billettprisene?

- Vi håper å få til en enighet med Viken så raskt som mulig, slik at vi får stoppet dette, svarer han.

Mens Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter, eier Akershus fylkeskommune, som blir en del av Viken 1. januar, 40 prosent.

- Heftig og unødvendig løftebrudd

Regjeringen, med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i spissen, reagerte slik på nyheten om økte billettpriser:

- Dette er strengt tatt et rimelig heftig, men totalt unødvendig løftebrudd av Arbeiderpartiet og MDG, sa statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp), til Nettavisen.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) oppfordrer byrådet i Oslo til å takke ja til milliarder fra regjeringen - men Raymond Johansen (Ap) vil ikke kutte i bompengene. Foto: Olav Heggø

- Mer forurensning, kork og kaos

Statssekretæren kom med klar tale:

- Hvis byrådet er villige til å redusere bompengene, får de altså milliarder til kollektivtrafikk som de kan bruke til å kutte billettprisene for innbyggerne. Oslo eneste byen som ikke har gitt positive signaler til dette, sa han og viste til at bompengeforliket på 10 milliarder til storbyene.

Det får Raymond Johansen til å se rødt:

- Kritikken kommer fra Frp, som aldri har vært på lag med dem som reiser kollektivt eller har brydd seg nevneverdig om ren byluft, freser han.

- Skjervold sier du kunne «sagt ja til regjeringens gavepakke og satt ned prisene i morgen, dette er et hån mot innbyggerne i hovedstaden». Hva vil du si til det, Johansen?

- Pakken fra regjeringen forutsetter at vi senker prisene på bompenger. Gjør vi det, vil trafikken øke. Det betyr mer luftforurensning, kork og kaos, sier byrådslederen til Nettavisen.

Han nevner i så måte også den statlige motorveien gjennom Bjørvika, som Aftenposten omtaler søndag og som har luftforurensning «svært høyt over grenseverdien».

Byrådet har bedt Statens vegvesen om å rydde opp i dette, uten at de har løst problemet.

MDG lovet enda mer ...

I valgkampen lovet Miljøpartiet de Grønne (MDG) å kutte kollektivprisene i Oslo med 20 prosent. Da byrådsplattformen for de neste fire årene ble presentert, lå det bare inne et kutt på enkeltbillettene for kollektivreiser, fra 36 til 29 kroner.

Fra 26. januar øker imidlertid prisen på en forhåndskjøpt enkeltbillett til 37 kroner og til 57 kroner hvis du kjøper den om bord.

Ruter opplyste til Nettavisen fredag at hvis billett-prisene skal reduseres, må Oslo kommune og Viken bli enige og så legge inn en bestilling hos Ruter - cirka tre måneder før effektuering.

Slik blir nye satsene: