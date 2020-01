Billige politiske poenger etter statsministerens fastfood-tweet

Tirsdag kveld var det fastfoodbonanza på venstresiden, fordi Erna Solberg ikke hadde fremvist profetiske evner da hun ba om Twitter-råd for å stille sulten.

“En tragisk hendelse på flyplassen på Sola lufthavn og mange hundre biler er gått tapt. Brannmenn har kjempet en intens kamp i mange timer. Og vår statsminister lurer på hvor det beste fastfood stedet er…”

Slik skriver en bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet i min hjemby Fredrikstad tirsdag kveld.

Da har hun fått vite at det som begynte som en litt hissig bilbrann i et parkeringshus på flyplassen i Stavanger samme ettermiddag, hadde utviklet seg til et branninferno som ødela totalt 300 biler. Flyplassen måtte holde stengt i mange timer, og brannvesenet drev fortsatt etterslokking da bystyrerepresentanten formulerte kritikken mot statsministeren.

Det var hun langt fra alene om. Det “kokte” av opphetede brannmeldinger i sosiale medier tirsdag kveld. Ord som “trist”, “skremmende” og “tragisk” ble brukt. Ikke om bilbrannen, men om Ernas fastfood-spørsmål. Den mest opprørte ordbruken kom fra hennes politiske motstandere på venstresiden.

Tweeten som fikk det til å ta fyr i Erna Solbergs politiske motstandere tirsdag kveld.

Det få - om noen - lot til å merke seg med, var at Erna stilte spørsmålet på et tidspunkt da verken hun eller noen andre visste at hendelsen på Sola flyplass var mer enn en litt hissig bilbrann. Klokken var seks minutter over fem, og det som var kjent i mediene var at brannen hadde spredd seg utover den ene bilen som hadde tatt fyr. Flyplassen var ikke evakuert. Det var røyken fra brannen som gjorde at Ernas fly til Oslo ikke kunne ta av. Slikt er det strenge sikkerhetsrutiner for.

Bilbranner er oftest hissige. Biler brenner fort og intenst. Elbiler brenner med enda større varme enn fossilbiler. Det var en elbil som først tok fyr på Sola, meldte politiet tirsdag. (Onsdag morgen ble opplysningen korriget til "trolig en eldre dieselbil".) Alt dette kunne selvsagt Erna Solberg tatt i betraktning før hun tvitret om sin egen hunger og “brannfast”-status.

Men hun måtte hatt profetiske evner om hun skulle kunne forutse klokken 17:06 at brannen halvannen time senere ville ha spredd seg til 300 biler og fått deler av parkeringshuset til å kollapse.