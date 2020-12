Billigribbe kåret til den beste: - Det er én viktig grunn til det

Ribbeekspert mener folk blir lurt til å tro at den dyreste juleribba er den aller beste.

I en blindtest på TV 2 Hjelper deg går overraskende en av de billigste ribbene av med seieren.

Ribba fra First Price, som koster 79,90 per kilo, var den testpanelet likte aller best. Dermed slår den konkurrentene som er både to og tre ganger så dyre.

- Jeg synes det er veldig morsomt, og ikke helt uventet. Fordi på ribbe så er det ikke en voldsom sortering, som det for eksempel er på biff, sier ribbeekspert Bjørn Tore Teigen i Opplysningskontoret for egg og kjøtt, til Nettavisen.

Billigribba slår både ribba fra Jæren Smak, til 169 kroner per kilo, som skal være en spesielt utvalgt gourmetribbe, og den økologiske ribba fra Kolonihagen, til 249 kroner per kilo.

- Pris betyr minst

I testen visste ikke testpanelet, blant annet TV-kokk Wenche Andersen, hvilke ribber som var med. Ribbeeksperten vedgår at han er litt skuffet over resultatet.

- Jeg synes det er synd at de som har et merkenavn og skal ha god kvalitet, ikke kom bedre ut, men en test er en test, sier Teigen.

Han påpeker at det er én viktig og enkel grunn til at billigribba stjeler seieren fra de dyreste: Nemlig at ribba har mye fett.

- Det er derfor en ribbe fra First Price kan vinne fram i en sånn smakstest, for den viktigste utvelgelsen er det valget du som forbruker gjør i butikken når du handler. Du må være litt våken og se litt på ribbene som ligger der, sier eksperten.

- Så det betyr at kvaliteten kan være like god på de billigste som de mer kostbare ribbene?

- Ja, det skal være større sikkerhet for at kvalitet er bra på en kostbar ribbe, men du kan helt klart finne en ribbe med god kvalitet av de billige variantene, sier Teigen.

- Har ikke pris noe å si for ribbas kvalitet?

- Nei, men velg den beste ribba du finner i butikken. For det er forskjeller. Ribba er vel et av de kjøttproduktene som pris betyr minst i henhold til opplevd kvalitet, sier han.

- Andre verdier bak

Teigens råd for å finne den beste ribba, er å velge en ribbe med et godt fettlag.

- Om du er opptatt av sprø svor er fettlaget viktig, for det er lettere å få sprø svor når det er et godt fettlag. Og det kan du jo finne på en billig ribbe også, sier han.

Han understreker at mye av fettet uansett vil renne av ribba ved damping i stekeovnen, og det i stedet vil legge seg ned i skyen.

- Du kan også velge å ikke spise fettet. Det kan du skjære av og spise resten. Men fettet er med på å gi ribba smak ved steking, selv om du skjærer det bort, sier Teigen.

Når det gjelder den økologiske ribba, som ble slått i testen til tross for en høy pris, mener han det handler om andre ting enn kvalitet.

- Økologisk ribbe er mer et verdivalg, og det gir ikke nødvendigvis mye i kvalitet selv om prisen er tre ganger så høy. Men det kan være bra kvalitet, påpeker han.

- Kan man si at forbrukerne blir lurt til å tro at de dyreste ribbene er de beste?

- Ja. Det kan ligge andre verdier bak de dyre ribbene, som økologi, frilandsgris, spesiell rase, lokal tilhørighet eller annen historie som bygger merkevare eller verdi. Men på ribbe kan man finne et meget bra produkt i de billigere variantene, sier han.

- Kjøp frossen ribbe

Det er også to typer ribbe du som forbruker kan velge blant: familieribbe som er magrere - og flatribbe som er den originale ribba med ribbein, som flest velger.

Også det valget har en del å si for smaken.

- Familieribbe er ytrefilet, men ytrefilet har en tendens til å bli tørr ved steking, så klart saftigst blir en flatribbe, sier Teigen.

Han har også et annet ribberåd som kanskje ikke alle er klar over:

- Om du kjøper frossen eller fersk ribbe spiller egentlig ingen rolle. Hvis du kjøper ribbe nå, og skal ha den på julaften, ville jeg kjøpt frossen. For hvis du kjøper fersk ribbe og må fryse den, er det bedre å kjøpe en frossen en. Den frosne er fryst i fabrikk i en veldig effektiv fryseprosess, og holder kvaliteten helt til den tiner opp, sier han.

Så mange spiser ribbe

Ribbeeksperten forteller at ribba fortsatt står veldig sterkt blant nordmenn.

- Den står veldig sterkt, og det går jo på tradisjon. Ofte er det sånn at de yngre under 30 år drar hjem til jul, og da spiser man det som blir servert der. Så tar man ofte med seg de tradisjonene når man får eget hushold, sier Teigen.

Klart sterkest står ribbetradisjonen på Østlandet, der hele 65 prosent spiser ribbe på julaften, mens 19 prosent spiser pinnekjøtt. På Vestlandet er tallene motsatt, der pinnekjøtt er den klare favoritten hos 69 prosent av befolkningen. Mens 21 prosent velger ribbe. I Trøndelag og i Nord-Norge er det 58 prosent som spiser ribbe, og 28 prosent som spiser pinnekjøtt på julaften.

Totalt spiser vi nordmenn hele 9000 tonn med ribbe i løpet av julehøytiden.

- Men det er jo egentlig ganske billig mat?



- Ja, det er det. Det synes jeg er et apropos. På julaften er det ikke noe problem å lage mat for under hundre kroner for fire personer, konstaterer ribbeeksperten.

- Ikke dyrt å spise godt

Norgesgruppen, som selger First Price-ribba, er også glad for at den billigste ribba gikk av med seieren.

- Vi synes selvfølgelig det er gøy at en av våre ribber gjør det så godt i test. Ekstra hyggelig er det jo når en av de rimeligste ribbene som er testet også viser seg å være den beste. Det viser at det ikke nødvendigvis trenger å være dyrt å spise godt, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til Nettavisen.

Søyland kan også fortelle at ribbesalget nå tar av:

- Etterspørselen etter ribbe er ekstra stor i år, så vi gjør det vi kan for å skaffe nok ribbe til alle til jul. Totalt regner vi med å selge rundt 2900 tonn ribbe i 2020, sier hun.

