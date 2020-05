Bioteknologiloven i Stortinget: - Ingenting er avgjort

– Ingenting er avgjort før alle stemmene er telt opp, sier KrF, selv om flertall for å unngå endringer i bioteknologi ser ut til å glippe.

I de siste dagene har det vært jevnt løp mellom de to sidene, men flere avklaringer kom på plass tirsdag.

Arbeiderpartiet, SV og Frp har i utgangspunktet et knapt flertall på 86 representanter – én stemme mer enn flertallsgrensen. KrF og Senterpartiet har satt sin lit til at utbrytere fra Frp skulle vippe flertallet, men kun to har bekreftet at de vil stemme mot punktet om å tillate assistert befruktning for enslige. Den uavhengige representanten Ulf Leirstein har bekreftet at han vil stemme likedan.

Samtidig har liberaliseringen fått uttrykt støtte fra MDG, Rødt – med unntak av eggdonasjon – og representantene Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H).

KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold vil likevel ikke gi opp håpet.

– Nå fokuserer jeg på å kjempe denne kampen til siste slutt. Ingenting er avgjort før alle stemmene er telt opp, skriver han i en tekstmelding til NTB.

KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Senterpartiets Kjersti Toppe går lenger i å erkjenne at det går mot flertall for endringene.

– Om alle endringsforslag går gjennom, mener jeg det er veldig trist, sier hun.

Saken skal opp til votering tirsdag ettermiddag.

