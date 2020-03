Birken og en lang rekke andre arrangementer avlyses etter råd fra FHI

Birkebeinerrennet og en lang rekke andre kultur- og sportsarrangementer avlyses etter råd fra Folkehelseinstituttet.

- Vi tar samfunnsoppdraget på alvor, sier leder Eirik Thorbjørnsen i Birken skifestival til NRK.

Folkehelseinstituttet anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangement med over 500 deltakere.

Hensikten er å hindre spredning av coronaviruset.

Opera og teater avlyses

Den Norske Opera & Ballett avlyste tirsdagens forestilling bare en halvtime før den skulle begynne. Også flere teatere avlyser kveldens forestillinger.

«Mesteraften x 12» skulle begynne klokka 19.

Publikum som har kjøpt billett med kort, får pengene automatisk refundert.

AVLYSER: Den norske operaen avlyste tirsdag en operaoppsetting kun en halvtime før start. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Også Nationaltheatret opplyser på sine nettsider at tirsdagens forestillinger er avlyst.

- Vi er i ferd med å varsle publikummere om dette, sier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen til NRK.

Det Norske Teatret opplyser at forestillingene tirsdag og onsdag foreløpig er avlyst.

Folkehelseinstituttet anbefaler at arrangementer med mer enn 500 personer avlyses for å begrense koronasmitte.

Høyre og Arbeiderpartiet avlyser

Årsmøtet til Oslo Arbeiderparti og Høyres landsmøte er avlyst på grunn av coronasituasjonen.

Mens Ap sitt årsmøtet skulle ha funnet sted 20. og 21. mars, var det planen at Høyres landsmøte skulle vært holdt 27.-29. mars på Gardermoen.

- Slik situasjonen er nå, finner vi det ikke forsvarlig å samle om lag 300 personer over to dager, sier leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, i en pressemelding.

– Vi ønsker ikke å utsette så mange mennesker for potensiell smittefare med de følger det kan få for dem og mange flere, sier han.

Det er ikke tatt stilling når årsmøtet kan avholdes.

- Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store.

