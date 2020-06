Bistandsadvokat: - Anne-Elisabeth ville ikke ønsket dette

Bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen, Gard Lier, mener hans klient aldri ville vært interessert i at såpass mange intime detaljer fra hennes privatliv er blitt offentlig kjent.

Lier har aldri møtt kvinnen han er satt til å ivareta interessene til, men føler likevel at han har blitt kjent med henne via dokumentene og annen informasjon han har skaffet.

Det samlede bildet advokaten får, er en kvinne som ikke ønsker å være i pressens søkelys.

- Mitt anliggende i denne saken er å ivareta Anne-Elisabeth Hagens interesser. Hun kan ikke ta til motmæle, men slik jeg kjenner henne - gjennom å ha lest sakens dokumenter - så ville ikke hun ønsket å få privatlivet brettet ut i offentligheten, sier bistandsadvokaten til Romerikes Blad onsdag.

Les også: Tingretten finner skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap

Skjellig grunn

Lier forklarer videre til RB at Anne-Elisabeth Hagen aldri tidligere i sitt liv har ønsket offentlig oppmersomhet rundt verken sin egen person eller familien

Tirsdag fant tingretten skjellig grunn til å mistenke ektemann Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap.

UNDERSØKELSER: Politiet har gjort undersøkelser ved Hagen-parets familiehytte på Biri. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

GRAVDE: Politiet har gjort undersøkelser ved Hagen-parets familiehytte på Biri. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Dermed fikk politiet tillatelse til å ransake Hagen-familiens hytter, deriblant Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Gjøvik kommune.

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyste påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

- Uten dramatikk

I slutten av april ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap av sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen. Hun har vært sporløst forsvunnet siden 31. oktober 2018.

Tom Hagen nekter enhver befatning med forsvinningen.

Pågripelsen skjedde på morgenen 28. april da han var på vei til jobb. Politiet stoppet ham midt på veien, i full åpenhet, og mannskaper fra Beredskapstroppen, spesialtrent politi, førte ham ut av hans egen bil, påsatte ham håndjern og fraktet ham til en glattcelle på politistasjonen på Lillestrøm.

Les også: Politiet: - Uten dramatikk - Hagen-barna: - Fremstår som planlagt

EKTEPAR: Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen hadde vært gift i 48 år da førstnevnte plutselig forsvant. Bildet er fra en tidlgiere anledning. Foto: Privat. Brukes med tillatelse.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet ble bilen stående igjen midt på veien før den ble hentet av et bilbergingsfirma.

- Politiet hadde flere ulike tilnærminger, men det er ikke alltid politiet kan gå for den løsningen de selv måtte ønske. Oppdraget må utføres. Vi mener, selv om det i media er skapt et inntrykk av at det var en voldsom pågripelse, så var det en pågripelse som gikk veldig raskt, og som ble avviklet uten noen dramatikk, bortsett fra tilstedeværelsen av politiet på den veien i Lørenskog, sa Hrenovica til Nettavisen.

Les også: Politiet om Hagen-dusør: Positive til dusør, men vil ha tips direkte