Bistandsadvokat til Frp-politikere: - Trusselbrevet var skremmende og noe de reagerte sterkt på

Den høyprofilerte straffesaken har preget tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes politikerektemann Christian Tybring-Gjedde.

5. februar 2019 mottok de profilerte Frp-erne et brev i posten. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var det påført brennmerke.

Brevet hadde følgende tekst:

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02. kl 20.

Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

- Reagerte sterkt



I tiltalen går det frem at PST mener brevet var utformet slik at det fremstod som at avsender mente mottakerne var rasister, at det var en sammenheng mellom brevet og handlingene rettet mot justisminister Tor Mikkel Wara i perioden 6. desember 2018 til 17. januar 2019 (se egen faktaboks med tidslinjen for de ulike hendelsene under).

Fakta Tidslinje Bertheussen-saken ↓ * Natt til 6. desember 2018 tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasisit» på huset og «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stakk en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset i Oslo, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det. * 26. desember anmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen ble siden henlagt, og Bertheussen klaget henleggelsen inn for Statsadvokaten og fikk medhold. * Senere ble saken igjen henlagt, og i mars 2019 sendte Bertheussens advokat inn en ny klage. Også Black Box sendte inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen fulgte også et erstatningskrav. * 17. januar 2019 var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus. * 29. januar 2019 mener PST at hun lagde et brev som hun sendte i posten i en konvolutt. Brevet var adressert til WARA/BERTHEUSSEN. Brevet skal ha vært påført brennmerke. * 29. januar 2019 mener PST at Betheussen laget et trusselbrev som hun sendte i posten i en konvolutt adressert til daværende beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde, begge Frp-politikere. * 11. 2019 februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras hus. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig. * 2. mars 2019 rykket politiets bombegruppe ut til Wara og Bertheussens hus etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende. * Natt til 10. mars 2019 rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). * Torsdag 14. mars 2019 ble Bertheussen siktet for å ha tent på bilen 10. mars. Hun var da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er «naturlig å se disse i sammenheng». * Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden har sagt at saken kun er bygd på indisier. * 3. juni 2019 fikk PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverte den til PST. Konvolutten er poststemplet 28. april 2019, sendt fra Norge. På dette tidspunktet skal både Bertheussen og Wara ha oppholdt seg i USA. * 25. juni 2019 valgte Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises Black Box' klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken. * 23. januar 2020 meldte Nettavisen nyheten om at Bertheussen tiltales for alle forholdene hun var mistenkt for. KILDE: NTB og Nettavisen

- Trusselbrevet var skremmende og noe Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde reagerte sterkt på, spesielt Ingvil. Brevet ble mottatt få dager atter at hun ble utnevnt som statsråd. Hun oppfattet at dette var den direkte foranledningen, sier bistandsadvokat Hermann Skard til Nettavisen.

Det var 22. januar 2019 hun ble utnevnt til beredskapsminister.

Les også: Tidligere justisminister trenger ikke vitne i saken mot samboeren

Trusselbrevet er ett av en rekke forhold Laila Anita Bertheussen er tiltalt for (se egen faktaboks om tiltalen under), og er rammet av den strenge straffelovens paragraf 115. Øvre strafferamme er ti års fengsel.

Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld for alt hun er anklaget for.

Fakta Fakta om tiltalen mot Laila Anita Bertheussen ↓ * Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen (55), samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). * Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde (Frp). * Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstofftanken og tent på en hyssing inn i den. * I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde. * Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190). Kilde: NTB

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister i april 2018. På Slottsplassen fikk han gratulasjoner av samboer Laila Anita Bertheussen. Hun er nå tiltalt for en rekke forhold og risikerer fengselsstraff. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tiltalegrunnlaget heter det videre:



«Truslene anses som en trussel mot Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å påvirke hennes arbeid som minister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og -gjennomføring. Trusselen var videre egnet til å innvirke på hennes arbeid som minister i form av begrensninger i hennes frie bevegelighet og tilgjengelighet».

- Mine klienter synes denne saken er svært ubehagelig. Det gjelder både trusselbrevet og det å være virvlet inn i denne saken. Det er en trist sak for alle involverte. Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde skulle gjerne vært denne saken foruten, sier Skard.

Les også: Dette er bevisene mot Laila Anita Bertheussen

Ingen av Frp-politikerne ønsker å kommentere saken overfor Nettavisen.

Trusselbrevet ble mottatt på samme tid som Bertheussens samboer Tor Mikkel Wara, også han fra Frp, var justisminister. Wara og Tybring-Gjedde var altså kollegaer i regjeringen og det var også Wara som overrakte blomster og nøkkelen til det nye kontoret til Tybring-Gjedde da hun skulle inn i regjeringen.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og samfunnsberedskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i forbindelse med nøkkeloverrekkelse. Tybring-Gjedde gikk inn som samfunnsberedsskapsminister 22. januar 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Ønsker å få dette unnagjort



- Hvordan reagerte dine klienter på at det var tiltalte, en person de kjenner, som ble utpekt som gjerningsperson?

- Jeg har ingen kommentar til det, sier Skard.

- Hvordan blir det for dine klienter å vitne i retten?

- Det er en samfunnsplikt å avgi forklaring i retten. Det er ikke noe lystbetont og de ser begge frem til å bli ferdig med saken. De er ofre i saken og ønsker å få dette unnagjort. Det er viktig for alle at saken blir avsluttet.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer til saken fra Bertheussen-forsvarer John Christian Elden.

Statsadvokat Frederik G. Ranke vil ikke si mye om vitnemålene til de to fornærmede Frp-erne.

- Men jeg kan bekrefte at kontakten mellom Tybring-Gjedde og tiltalte blir tema i retten fordi de er bekjente. Utover dette ønsker jeg ikke å si mer, sier Ranke til Nettavisen.

PST mener Bertheussen ved ulike anledninger tagget på hennes og Waras felles bolig og bil, sendt truende brev, startet brann i en søppeldunk ved huset, festet tøyremser til plastflasker som inneholdt bensin på parets bil og startet brann i bagasjerommet til bilen 10. mars i fjor.

Blant bevisene PST mener å ha mot den tiltalte kvinnen er:

En rød tusj som er funnet i boligen.

Data fra helseapp som forteller om bevegelsesmønsteret hennes.

Fornærmede Tor Mikkel Waras egen forklaring.

Skriftanalyser hvor eksperter slår fast at Bertheussens håndskrift er tilnærmet lik håndskriften i minst ett av trusselbrevene.



Det skal være samme papirtype i huset til Bertheussen som er brukt i enkelte av trusselbrevene.

Politiet aksjonerte mot Bertheussen 14. mars i fjor. Det ble også gjennomført ransaking i boligen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

PST pågrep samboeren til justisministeren

Bertheussen ble pågrepet 14. mars i fjor. Få dager etter at deres bil ble tent på. Brannen ble raskt slukket.

Wara gikk av som justisminister to uker etter at samboeren Bertheussen ble pågrepet og siktet i saken. Det ble også utført omfattende ransaking i boligen.

6. desember 2018 skjedde den første av flere ubehagelige episoder, med tagging på huset og bilen til Wara. Dagen etter, 7. desember, uttalte han seg for første gang, og mente angrepet var en trussel mot norsk demokrati.

- Det er ille og vi ønsker ikke å ha det slik i Norge, sa den daværende justisministeren.

Noe av bakgrunnen for alle truslene mot Wara er teaterforestillingen «Ways of Seeing», mener PST. Høsten 2019 ble opptak av boligen til Wara vist fra scenen under et teaterstykke. Boligen til ekteparet Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjedde ble også vist.

Wara avviste i sin tid spekulasjoner om at truslene måtte ses i sammenheng med teaterstykket.

Før jul 2019 anmeldte Bertheussen flere av personene i teaterforestillingen. Saken ble senere henlagt.

PST mener at ett av forholdene Bertheussen nå er tiltalt for går på at hun ville at det skulle se ut som at hun selv og Wara ble truet til å trekke anmeldelsen.