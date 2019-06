Bistandsadvokat uenig i polititeori om at det dreier seg om en drapssak

Politiet mener bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen nå er en drapssak som har vært fingert som kidnapping. Familiens bistandssadvokat mener det fortsatt dreier seg om en kidnapping som kan ha gått galt.

Artikkelen oppdateres.

OSLO (Nettavisen): - Hovedhypotesen er endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, sa politiinspektør i Øst politidistrikt Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Dette innebærer videre en hypotese om at drapet kan ha vært forsøkt skjult gjennom en fingert bortføring, fortsatte han.

Politiets uttalte hovedhypotese har frem til nå vært at Anne-Elisabeth skal ha blitt bortført mot sin vilje, av kidnappere som skal ha hatt økonomiske motiver.

Onsdag sa Brøske også at politiet tviler på at det har skjedd en bortføring, og at man har forsøkt å skape et inntrykk av at det er det det dreier seg om.

På direkte spørsmål om Holden er enig i politiets formulering svarte han slik:

- Den formuleringen er jeg ikke enig i, men her må jeg ta forbehold om at politiet har et større overblikk over saken enn jeg har. Men dette er ikke i overensstemmelsen jeg har.

Holden: - Deler ikke oppfatning om fingert drap

Holden tror heller ikke det er sannsynlig at politiet har gitt familien et annet budskap under møtet de hadde tirsdag, enn det pressen fikk onsdag.

Under pressekonferansen brukte politiet ord som «fiktivt» og «fingert kidnapping» om saken.

- Når dere bruker ord som at det skal være et fingert drap, så er det en oppfatning jeg ikke deler. Når jeg snakker om at det kan være en kidnapping som har utviklet seg til et drap, så er det noe helt annet, sier familiens bistandsadvokat Svein Holden til en samlet presse onsdag ettermiddag.

- Det må du nesten spørre Brøske om, det er vanskelig for meg å si noe om hva han tenker, men ut ifra slik jeg oppfatter saken, og dialogen med politiet så er dette en kidnappingssak, som har utviklet seg til muligens å være en drapssak, sier Holden.

Holden sier han ikke selv så pressekonferansen med politiet fordi han selv var i retten, og at han må ta en prat med politiet etter at pressen gjenga hva politiet hadde opplyst om på pressekonferansen.

- Vi får oppklare om det er noen meningsforskjell her eller ikke. Man må også ta høyde for at jeg kan ha misforstått ting, men jeg får ta en prat med politiet.

- Er det to ulike virkelighetsoppfatninger her, at politiet har en forståelse, og familien en annen? spurte TV 2s reporter.

- Nei, jeg opplever tvert imot at vi er godt synkronisert. Jeg snakket med påtaleansvarlig på saken i går, vi delte oppfatninger om dette og jeg tror ikke det er noen meningsforskjeller her. Jeg håper heller ikke at media vil forsøke å konstruere en ulikhet som ikke er tilstede.

- Basert på den kontakten jeg har hatt med politiet, har vi hatt samme virkelighetsforståelse.

- Samsvar med det familien ble fortalt

Holden sier også at han har snakket med familien etter at politiet holdt pressekonferanse.

- Familien opplever ikke dette som noe dramatisk. Dette er mer eller mindre i samsvar med det vi ble fortalt i går.

- De sier det er vanskelig å motta beskjeden om at Anne-Elisabeth mest sannsynlig er død. Samtidig har man god tro på at politiet vil løse saken, og vil så godt som mulig bidra til at det vil skje.

Milliardæren Tom Hagen (bildet) er ektefellen til Anne-Elisabeth, som politiet nå mener er drept. Familiens bistandsadvokat forteller at ingen i familien føler seg mistenkeliggjort. Foto: Tom Gustavsen / ROMERIKES BLAD

Holden forteller også at det ikke er noen i familien som føler seg mistenkt i saken. Han sier også at de i det lengste har håpet å få henne tilbake i live.

Dette er politiets begrunnelse for at de ikke lenger tror på at det dreier seg om en bortføringssak:

Tiden som er gått.

Mangel på livsbevis fra Anne-Elisabeth Hagen, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien gjennom deres bistandsadvokat.

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform for forhandling.

En svært begrenset vilje til kommunikasjon.

Fravær av kontakt fra motparten (kidnapperne) de siste månedene.

Ønsket om å bruke en komplisert betalingsform (med kryptovaluta).

En påfallende liten vilje til å innkassere pengene (kravet var på rundt 86 millioner norske kroner).

En helhetsvurdering av etterforskningen som er gjennomført frem til nå.

- På bakgrunn av dette har vi derfor endret hovedhypotesen i etterforskningen. Vi anser det nå mindre sannsynlig for at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv, sier Brøske til Nettavisen.

- Vi kan ikke utelukke de andre hypotesene vi har jobbet etter, helt fra starten av, men vi anser også disse hypotesene for å være svekket.

- Utelukker ikke at Anne-Elisabeth er i live

Politiet understreker at de ikke kan utelukke at Anne-Elisabeth er i live. Brøske fortalte også om noen av en rekke etterforskningsskritt de har gjort.

- Med bakgrunn i tiden som har gått, og mangel på livsbevis, vurderer politiet det som meget lite sannsynlig at hun fortsatt er i live. Vi understreker likevel at vi ikke har noe bevis på det motsatte, og ikke kan utelukke muligheten for at hun fortsatt er i live.

- Vi har siden oktober i fjor foretatt mer enn 400 avhør, gjennomgått mer enn 1700 tips, gjennomført en rekke kriminaltekniske undersøkelser, gjort rundspørringer, ulike søk utendørs, sikret og bearbeidet elektroniske spor, og sikret og gjennomgått flere tusen timer med videoovervåkning.