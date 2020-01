Bitter strid om kjøreregler preget første dag av riksretten

Senatet i den amerikanske Kongressen brukte første dag av riksretten mot president Donald Trump til uforsonlig, partipolitisk krangling om veien videre.

Konfliktens kjerne er reglene satt av republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, som vil ha høyt tempo på saken. Han foreslo først at partene skulle få 24 timer hver, fordelt over to dager, til å framføre sine argumenter.

De foreslåtte reglene ville gjort det umulig å føre vitner i den første delen av riksrettssaken, og de ga hver side 24 timer over to dager til å framføre sine argumenter for og imot å dømme Trump for maktmisbruk og forhindring av Kongressens arbeid.

Demokratene mente forslaget var et forsøk på få unnagjort saken på kortest mulig tid, hindre framleggelsen av nye bevis mot Trump og hindre at nye vitner ble ført.

Rett før saken åpnet foretok McConnell en mindre justering av forslaget ved å gi partene 24 timer fordelt over tre dager, sterkt presset av senatoren Susan Collins, som regnes som en moderat republikaner.

Nedstemt gang på gang

I en rekke voteringer tirsdag kveld lokal tid prøvde demokratene å overbevise minst fire republikanere om å stemme med dem i avgjørelsen om å stevne sentrale vitner og få Det hvite hus til å legge fram eposter og dokumenter.

Republikanerne avslo framstøtene fra demokratene, og avstemmingen fulgte partilinjene og ble nedstemt med 53 mot 47 stemmer i Senatet.

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, fram flere forslag til endring av reglene og framdriftsplanen. Blant forslagene som ble nedstemt, var forslaget om på stevne stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney.

Så langt er sju forslag lagt fram, og alle har blitt nedstemt.

Like regler som i 1999



McConnell mobiliserte republikansk side til å avslå Demokratenes forslag til endringer i saksgangen. Han påpekte at reglene var rettferdige og lignet de reglene som ble brukt under riksrettssaken mot tidligere president Bill Clinton i 1999.

Demokraten Adam Schiff, som ledet aktoratet, mener saksgangen ikke gir mening og er laget for å sikre at det ikke blir lagt fram nye bevis mot Trump.

– De fleste amerikanere mener ikke denne rettssaken er rettferdig, tordnet Schiff.

I en meningsmåling utført for CNN svarer 69 prosent av de spurte at vitner bør få slippe til under riksrettssaken som åpnet tirsdag, slik demokratene i Kongressen også krever.

