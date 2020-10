Bitterhet etter Bøhlers farvel

Et strategisk varp for Vedum, og et nederlag for Arbeiderpartiet.

Jan Bøhler forlater Arbeiderpartiet og kan komme til å ta titusenvis av storbystemmer i hovedstaden med seg over til Senterpartiet. Fra neste høst blir han stortingsrepresentant for et nytt parti.

Det er litt av et varp for Trygve Slagsvold Vedum. Og det har skapt svært sterke reaksjoner i Oslo Arbeiderparti. Her koker det med bitterhet og vonde følelser. Mange kaller det som har skjedd «et svik». De mener Bøhler har tenkt mer på seg selv enn på partiet, der han ikke har stilt opp. Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen er blant de som langer ut med skjellsord ut Bøhler.

Bøhler forsvarer seg med at han ikke har hatt tid til å gå på interne partimøter, han har brukt tida til å være ute og snakke med folk.

Han sier Trygve Slagsvold Vedum har lovet ham at skal få fortsette med det. Altså være et ombud ute blant folk i Oslo.

Overgangen som har rystet Arbeiderpartiet er et smart trekk av Senterpartiet. Det er del av et målbevisst arbeid for å tette hullene Jonas Gahr Støres Arbeiderparti etterlater seg, både i distriktene og nå også i de gamle arbeiderstrøkene i hovedstaden.

Det var tydelig for de fleste at Bøhler og Arbeiderpartiet hadde blitt fremmede for hverandre. Oslo er arnestedet for den identitetspolitiske kjernen i partiet, som Bøhler har distansert seg fra. Den driver Arbeiderpartiet i en ny retning på rekordtid, og er også under oppseiling i Bergen, Trondheim og Tromsø. Men det er Oslo som går fremst i paraden.

Vedum og Bøhler sier begge at de står nært hverandre i standpunkter og at de deler de samme analysene, ikke minst når det gjelder svikt i integreringen i Oslos østre bydeler med høy andel innvandrere.

På Grorud i dag sto de også sammen og snakket om «vanlige arbeidsfolk». Men Vedum vred seg som en ål når han fikk spørsmålet om Senterpartiet har blitt et sosialdemokratisk parti.

Her må han trå varsomt. For Vedum er det en risiko forbundet med å modernisere Senterpartiet for langt bort fra traktoren, siloen og den private eiendomsretten på bygdene. Da kan han fort miste noe av sitt gamle grunnfjell i sine tradisjonelle kjerneområder blant storbøndene i Trøndelag, Rogaland og rundt Oslofjorden.

Han trenger langt flere funksjonærer og arbeidere inn i grensesnittene blant egne tillitsvalgte og ledere for å bli et nytt sosialdemokratisk tyngdepunkt. Om han ønsker å gå den veien, gjenstår å se.

Det er et kursskifte som vil kunne føre til en avskalling internt i Senterpartiet, men det er fullt mulig at potensialet er større ved å gjennomføre hamskiftet, gitt den tilstanden Det Norske Arbeiderparti er i om dagen.

Senterpartiet har tidsånden på sin side i et land der folk flest fremdeles bor utenfor byene. Erna Solberg og hennes korps med statsråder har ristet liv i sentrum-periferi på en måte som har unnfanget flere ulike typer distriktsopprør. Og fra Løvebakken skal man tross alt ikke lengre enn til Skui for å kjenne lukta av Bygde-Norge. Dit kan de jogge på sine egne bein fra Ullevål Hageby for å få et glimt at det rurale landet vårt

Bøhler er uten tvil en politiker med et godt omdømme på grasrota. Når han nå tar overgang, er det en stor symbolsk seier for Senterpartiet.

Det er mange i dette landet som føler seg oversett og marginaliserte. På den måten går det en rett linje fra Stovner til Steigen. Nå forsøker Vedum og Bøhler i fellesskap å skape en fortelling om en ny allianse mellom østkantfolk og distriktene. Hvis de lykkes med det, kan det være et varsel om en ny nedtur for Arbeiderparti som bred velgerallianse.