Bjørn Einar Romøren refser NAV: - Kan få en smell rett i fleisen

I juli fortalte Romøren for første gang om kreftdiagnosen. Nå refser han NAV-systemet, som han mener kan gjøre en vond situasjon vanskeligere.

Etter at den tidligere skihopperen Bjørn Einar Romøren sto fram i juli og fortalte at han har fått påvist Ewings syndrom har lykkeønskningene strømmet inn. Kommentatorlegenden Arne Scheie mente Romøren har det som skal til for å slå kreftdiagnosen.

– Er det en som har guts til å komme gjennom dette, er det han. Han har oppnådd veldig mye før, og jeg håper han klarer det igjen, sa Scheie til VG den gangen.

Tidligere denne uken sa Romøren til Dagbladet at ting gikk riktig vei og at det bare vil ta tid før han er tilbake i jobben som markedssjef for hopplandslandet, men i går la han til at måten NAV-systemet var lagt opp ikke nødvendigvis gjør veien tilbake enklere for folk i samme situasjon.

Etter det første året med behandling må man klare seg med arbeidsavklaringspenger. Det synes Romøren kan bli unødvendig tøft for folk som trenger lengre behandling, eller lengre tid på å komme seg etter behandlingen.

- Blir man kreftsyk og har behandling i et år, som jeg har, er det tøft. Men får man en kreftdiagnose som strekker seg over to år eller mer blir det veldig vanskelig, sa Romøren til Dagbladet i går.

Selv anser han seg som «en av de heldige», men understreker at det ikke bare er enkelt for ham heller. Han påpeker til avisen at det meste av lønningen går til regninger og at selv om han forstår at NAV vil ha folk tilbake i jobb er det en «del ting med systemet som gjør at man kan få den smellen rett i fleisen i tillegg til kreften».

I sitt tilsvar sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Guro Angell Gimse til Dagbladet at sykelønnsordningen i Norge er god.

«Vi mener sykelønnsordningen og inntektssikringsordningene gjennom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd gir trygge og forutsigbare rammer for de som er i behandling. (...) Jeg skjønner likevel at det å tilpasse seg et lavere inntektsnivå etter ett år kan være en utfordring. Alvorlig syke kjemper sitt livs kamp, og det offentlige må sørge for god og riktig veiledning og hjelp slik at overgangen blir så smidig som mulig.»

Hun viser til at slik ordningene er lagt opp kan det søkes om arbeidsavklaringspenger (AAP) som gir en inntektssikring på 66% av lønnen i inntil 3 år og ved noen tilfeller 5 år, dersom en alvorlig syk ikke er frisk etter ett år.

Romøren var en del av det norske laget som tok VM-gull i skiflyvning i 2004 og 2006. Han tok også sølv i laghopp i VM i Oslo i 2011 og har i tillegg tre bronsemedaljer i lagopp, fra VM i 2003 og 2005, og OL i 2006.