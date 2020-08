Bjørn Guldvog: - Det kan ta to år til vi kan senke skuldrene

Helsedirektør Bjørn Guldvog håper vi får en vaksine på nyåret, men det kan ta lang tid til du får tilbud.

OSLO (Nettavisen): Fem måneder etter at Norge «stengte ned», er det behov for ytterligere innstramminger.

Fra skolestart mandag 17. august anbefales munnbind i rushtiden i Oslo og Indre Østfold.

- Vi er også lei

- Helsedirektør Bjørn Guldvog hva vil du si til alle dem som er litt lei corona nå?

- Jeg vil si at jeg føler med dem, for på mange måter er også vi det. Men det betyr ikke at pandemien blir borte, og det er en veldig alvorlig situasjon, sier Guldvog til Nettavisen.

Han opplever selv at han gjentar et «monotont budskap», nesten til det kjedsommelige, men at det er helt nødvendig:

- Vi må begrense smitten inn til Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har full forståelse for at folk blir lei, men pandemien går ikke over av den grunn. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Kanskje to år til

- Slik det ser ut per i dag, hvor lenge kan vi forente at pandemien vil vare?

- Det er veldig vanskelig å si, men hvis vi er veldig heldige, kan vi få en vaksine på nyåret og begynne å vaksinere de som er i risikogruppen for å få alvorlig sykdom og helsepersonell, men sannsynligvis vil ikke hele befolkningen få tilbud om vaksine før langt ut i 2022, så det betyr at vi må belage oss på minst ett år til, kanskje to, før vi kan senke skuldrene helt igjen, sier Guldvog.

- I dag kom anbefalingene om bruk av munnbind, hvor langt inne satt det for dere?

- Det satt egentlig ikke så langt inne, men vi måtte være sikre på at det gav god effekt Fra midten av mai til nå, har det vært veldig liten smitte, og da er effekten av bruk av munnbind veldig liten. Men nå har vi hatt litt store oppbluss i Oslo og Indre Østfold, som har vært krevende å ta ned raskt - derfor munnbind.

Guldvog håper at to uker er tilstrekkelig til å komme a jour, men sikker er han ikke.

Slik bruker du munnbind riktig

Ved Vitus Apotek på Majorstua i Oslo demonstrerer Chaima Beurot-Gran hvordan et vanlig munnbind skal brukes.

- Det er viktig å ha på rene hender, så bruk enten såpe eller antibac. Alltid ta i strikken, ta den rundt ørene, juster på den bare én gang, presse ved nesen og helt nede ved haka, og det er det, sier hun til Nettavisen.

