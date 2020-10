Bjørn Guldvog: - Håper å få vaksinen til Norge før nyttår

Helsedirektøren er optimistisk med tanke på vaksine.

MARMORHALLEN (Nettavisen): Syv måneder etter at Norge stengte ned, preger korona-pandemien hele samfunnet, og det er stor spenning til vaksinen.

Like før helgen har vi tatt en vaksine-sjekk med helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

- Hva er vaksine-status nå?

- Nå er det slik at Norge gjennom EU-avtalene har tilgang på fire mulige vaksine-kandidater, og vi håper og tror vi får de første leveransene av vaksine, kanskje før nyttår og at vi kan begynne vaksinering like over nyttår, sier Guldvog til Nettavisen.

Det har slett ikke gått smertefritt å utvikle denne vaksinen:

- Vi hører at noen av kandidatene møter noen humper i veien underveis, noen blir syke, og da tar de seg tid til å finne ut nøyaktig hva dette dreier seg om, legger han til.

Den åpne prosessen finner Guldvog betryggende:

- Det er betryggende. Vi følger nøye med, naturligvis, så vi er så trygge som vi kan når vi skal starte vaksineringen i Norge.

