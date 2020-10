Bjørn Guldvog advarer mot Trumps holdning: - Det er en alvorlig sykdom

- Vi mener det er en alvorlig sykdom, som spesielt i Trumps aldersgruppe, kan ha alvorlige konsekvenser.

MARMORSALEN (Nettavisen): Helsetoppene våre gav en status på korona-situasjonen i Norge tirsdag ettermiddag.

I lys av at USAs president Donald Trump (76) fredag ble bekreftet smittet, ble det et uunngåelig tema i samtale med helsedirektør Bjørn Guldvog etter seansen.

Trump har på ingen måte vært en pasient i ro. Nei - han har både insistert på biltur med livvaktene, tvitret at viruset ikke er farlig og lengtet så hjem til Det hvite hus at den eksperimentelle behandlingen nå fortsetter der.

- Hva reagerer du på med hensyn til hvordan Trump og hans apparat har håndtert det at han er smittet?

- Jeg synes at Trump bagatelliserer når han snakker om alvorligheten av viruset. Det er viktig at den norske befolkningen vet at norske helsemyndigheter vurderer dette annerledes, sier Guldvog til Nettavisen.

- Jeg synes at Trumps utsagn gjør det krevende globalt å håndtere denne pandemien på best mulig måte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Nettavisen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Peker på at Trump er spesielt utsatt

- Vi mener det er en alvorlig sykdom, som spesielt i Trumps aldersgruppe, kan ha alvorlige konsekvenser for veldig mange, men også for veldig mange andre i samfunnet, sier helsedirektøren.

- Krevende globalt

- Hva er det han bagatelliserer?

- Han sier at man ikke behøver å frykte dette viruset og at det går bra. Det gjør det jo for mange, men noen vil få veldig alvorlig syke, og en de av de gamle kan dø av denne sykdommen, minner han om.

- Det at verdens mektigste mann uttaler seg på denne måten, hvordan gjør det jobben til dere som driver med folkeopplysning vanskeligere?

- Jeg er usikker på om det gjør det vanskeligere for oss her i Norge, men jeg synes at det er utsagn som gjør det krevende globalt å håndtere denne pandemien på best mulig måte.