Bjørn Guldvog med nedslående melding

Helsedirektøren om en mulig tredje smittebølge på nyåret.

KONGENS GATE (Nettavisen): Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til Nettavisen at han deler helseminister Bent Høies (H) bekymring over at smittetallene i Norge ikke er lavere ved inngang til julen. Se intervju med Guldvog øverst i saken.

- Jeg håper dette er den siste pressekonferansen før jul, så jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul, sa Høie.

Nettavisen snakket med Guldvog rett etter pressekonferansen mandag ettermiddag.

- Hvordan ser du på smitteutviklingen i Norge?

- Vi har hatt en positiv utvikling siste måneden, men som har stanset opp siste uken, så jeg er helt enig med Høie i at vi skulle gjerne sett at den utviklingen hadde fortsatt og at smittetallene hadde vært lavere, sier Guldvog til Nettavisen.

- Ganske stor sannsynlighet

- Hvordan vurderer du med det bakteppet, sannsynligheten for en tredje bølge på nyåret?

- Den er ganske stor slik som situasjonen er nå, så det krever ekstra innsats fra hver og en av oss å hindre at vi får en ny stor smittespredning i januar, sier han.

Guldvog sier det er vanskelig å svare på hvorfor smittenedgangen stoppet opp, men tror det at vi er mer på farten, på julehandel og reiser mer, er noe av forklaringen.

- Endres raskt

- Det er for tidlig å si med sikkerhet ennå.

Helsedirektøren tror ikke det blir sannsynlig med reiseforbud fra flere land enn Storbritannia.

- Men her kan situasjonen endres raskt, understreker han.

Se video-intervju med Bent Høie her:

