Bjørn Guldvog om korona-vaksine: - Det er mulig, hvis alt klaffer

Helsedirektøren med lyse vaksineprognoser til alle som begynner å bli utålmodige.

OSLO (Nettavisen): Vi nærmer oss sakte men sikkert det «alle» venter på; koronavaksinen.

Er vi heldige, er vaksinen her like etter at vi har skålet oss inn i et nytt år, kunne helseminister Bent Høie (H) fortelle torsdag.

Det følger Nettavisen opp med helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Se intervjuet med Bjørn Guldvog øverst i saken!

- Lovende vaksine

- Guldvog, hvor er det sannsynlig at korona-vaksinen til Norge kommer fra?

- Det er ikke helt usannsynlig at det er en europeisk vaksine som kan utvikles. En av de lovende er Oxford-vaksinen i Storbritannia, som AstraZeneca står bak, men det er også andre opsjoner som kan være aktuelle for Europa og Norge.

- Høie antydet at vaksinen kan komme hit i januar. Hva vil skje etter det?

- Da starter vaksinasjonen, i prioritert gruppe: Det er de som har høyest risiko for å få alvorlig sykdom, samt helsepersonell som står i frontlinjen, sier han.

Les også: Bjørn Guldvog: - Det kan ta to år til vi kan senke skuldrene

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at 30-40 prosent vaksinering er «i beste fall». Foto: Heidi Schei Lilleås

30 til 40 prosent - første halvår

- Når vil folk flest kunne få vaksinen?

- I løpet av 2021, tror vi. I beste fall kan vi kanskje vaksinere 30 til 40 prosent av befolkningen i løpet av det første halve året. Så får vi se hvor stor tilgang det er på vaksinen resten av året og om vi må bruke 2022.

- Det er veldig sannsynlig at vi må bruke en del av 2022, legger han til.

Han understreker at 30-40 prosent vaksinering er «i beste fall».

- Det er mange skjær i sjøen her, så det er ikke sikkert at det kommer til å gå, men det kan være mulig, gitt at alt klaffer, sier helsedirektøren.

Les også: Høie: - Tror de første vaksinedosene kommer på nyåret

- Har lært av svineinfluensa-vaksinen

- Hvor godt utprøvd kan vi forvente at den nye vaksinen er?

- Jeg tror at de som nå utvikler disse vaksinene, som er store globale aktører, har en ekstrem oppmerksomhet på sikkerhet. Industrien fikk et tilbakeslag i 2009 med vaksinen mot svineinfluensa, hvor bivirkningene overgikk det man hadde forventet.

Guldvog sier det er helt avgjørende med bedre kontroll denne gangen.

- Så det skal ikke være forbundet med mye risiko å være test-kanin?

- Nei, det håper jeg ikke! Men det er alltid ettertiden som har fasiten, men jeg vet at dette tas veldig alvorlig.

Se hele intervjuet med Bjørn Guldvog øverst i saken!

Noen ganger tar pressekonferanser en uvanlig vending, som her: