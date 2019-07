Bjørn skutt i Hedmark

En bjørn ble onsdag formiddag skutt på skadefelling i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.

Bjørnen var en mellomstor voksen hannbjørn på 165 kilo. Den ble skutt klokken 10.30, skriver Østlendingen.

Etter å ha fått indikasjoner på at bjørnen befant seg i nærheten av Gåla seter, rykket fellingsleder Tord Strand og fellingslaget i Stor-Elvdal ut til området.

– Vi var seks mann som rykket ut og startet umiddelbart sporingen og slapp hunden. Løshunden gjorde en imponerende jobb, og det tok ikke lang tid før den fikk ferten av bjørnen. Det var en veldig effektiv skadefelling, sier Strand.

Fylkesmannen i Innlandet ga fellingstillatelse på bjørnen for rundt en uke siden. Den gikk egentlig ut onsdag, men ble forlenget til 22. juli. Tillatelsen ble gitt etter at det ble stadfestet at det var blitt tatt sau i området rundt der bjørnen ble skutt, ifølge Østlendingen.

