Bjørnar Moxnes: – Arbeiderpartiet har vinglet i 30 år. Nå fortjener velgerne svar

Rødt-leder Bjørnar Moxnes forlanger avklaring fra Ap og Sp for å unngå en «rødgrønn reprise».

Onsdag kveld la Rødt frem deres nye rapport om hvordan partiet skal samarbeide med andre parti. Med en ny måling på 5,3 prosent er det vind i seilene i partiet.

Flere målinger viser at partiet kan bli jokeren for Arbeiderpartiet og Senterpartiet om de skal få kastet Erna Solberg og hennes mannskap til høsten.

– Vi vil hindre at en ny regjering kjører slalåm i Stortinget og gir borgerlige partier avgjørende innflytelse i viktige saker som profittfri velferd, klima- og næringspolitikk og skattepolitikk. Skal vi klare det må vi binde Vedum og Støre til masta, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I arbeidet har partiet sett på ulike samarbeidsløsninger for den radikale venstresiden i flere land. Det de har kommet frem til er at de vil stoppe en «rødgrønn reprise».

– Uten et sterkt Rødt er det også en fare for en rødgrønn reprise, hvor landet får en ny regjering, uten at det hindrer større klasseskiller, økende CO2-utslipp og hvor milliardærene og velferdsprofitørene skjermes, sier Moxnes.

Noe av de viktigste sakene han vil få stoppet er:

«Underdanighet overfor EU og EØS»

«Kvotebaronenes ran av folk i kystsamfunnene»

«Vindkraftkapitalens rasering av norsk natur»

Så langt har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet holdt Rødt på armlengdes avstand. Det erkjenner Moxnes, men det er derfor han vil «binde dem til masta».

– Rødt vil sikre en ny, tydelig retning for Norge, med tiltak som gjør en forskjell. Og det er kanskje grunnen til at Støre og Vedum så langt er litt lunkne til denne ideen?

Moxnes mener velgerne fortjener å vite om Ap og Sp vil samarbeide til venstresiden eller «kjøre slalåm» i Stortinget ved å samarbeide vekselvis med høyresiden.

– Arbeiderpartiet har vinglet i 30 år, mest til høyre. Blir de med på et tydelig retningsskifte nå, eller ikke? Jeg tror at partier som er i opposisjon til dagens regjering får et forklaringsproblem hvis de går til borgerlige partier for å få flertall i viktige saker fremfor å samarbeide med Rødt om et tydelig retningsskifte.

Han sparker også andre småpartier på leggen med å si at deres deltagelse ikke har ført til gjennomslag.

– Det er bare å se på Venstre, KrF eller SV for å se at regjeringsdeltagelse ikke er noen umiddelbar oppskrift på å få gjennomslag for det du faktisk står for.

