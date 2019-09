Bjørnebinne med unger skutt under lisensjakt i Hedmark

For første gang siden 1890-tallet er en bjørnebinne med unger skutt under lovlig jakt i Norge, skriver Aftenposten.

Binna ble felt i Engerdal i Hedmark for to uker siden. Bjørnen hadde melk i spenene, noe som betyr at hun fikk unger sist vår.

– Jeg har kartlagt alle fellinger siden 1890-tallet, og binne med årsunger er aldri skutt under ordinær jakt i denne perioden, sier rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen Innlandet til avisa.

Han mener fellingen av bjørnebinna er svært trist og etisk forkastelig.

Bestandsmålet for bjørn i Innlandet er tre årlige ynglinger. De to siste årene har Miljødirektoratet ment at målet er nådd, og det har vært opp til den lokale rovviltnemnda å gi tillatelse til lisensjakt. Ifølge Miljødirektoratet er fellingen av bjørnebinna i Engerdal lovlig.

Lisensjakten i delen av Hedmark hvor det finnes binner, er nå avsluttet av Fylkesmannen.