Ble feilaktig fakturert etter hunde-obduksjonen av Bianca

Hundeeier Halvor Sandbus Facebook-innlegg om kostnadene på obduksjonen av hunden hans, Bianca, fikk stor oppmerksomhet.

Hittil har over 20 hunder dødd av en så langt ukjent årsak - men symptomene har vært blodig diare og oppkast. Så langt er et fåtall av hundene obdusert, der tre av dem har hatt bakteriene «Providencia» og «Closteridium perfringens» i tarmen.

Blant de obduserte hundene var den irske setteren «Bianca» (7,5 år), som etter å ha blitt obdusert hjalp veterinærene å fatte alvoret i saken.

I etterkant av Biancas' obduksjonen fikk hundeeier Halvor Sandbu en regning i posten fra sin lokale dyreklinikk på 9.000 kroner. Det fikk Oslo-mannen, som hadde ansvaret for hunden sammen med datteren Cecilie, til å ta til Facebook.

- Noen undres kanskje over hvorfor kun 4-5 hunder er obdusert. Men det er ikke så underlig når hundeeieren avkreves kr 9.000 for obduksjonen (vi har ikke betalt denne fakturaen ennå). Jeg mener denne praksisen er uheldig i denne saken, skrev Sandbu i en kommentar på Facebook lørdag.

Men vterinærinstituttet mener det ikke skal være slik.

- Det er en misforståelse, forteller kommunikasjonsdirektør i Veterinærinstituttet, Asle Haukaas, til Nettavisen.

OPPKLART: Den originale Facebook-posten så slik ut, men problemet ble i etterkant oppklart.





- Ingen hundeeiere skal betale

Det er nemlig ikke slik at det kun er tatt inn 4-5 hunder fordi resten av hundeeierne nekter å betale prisen for obduksjon. Haukaas, forteller at kun et fåtall er blitt tatt inn med vilje.

- Ingen av de hundene som er tatt inn til obduksjon vil medføre noen kostnad for eier. Dette er meldeplikt til sykdom, og der er det det offentlige som tar kostnaden, sier han til Nettavisen.

DYPT SAVNET: Jakthunden «Bianca» er nå dypt savnet av familien. Foto: Privat

Sandbu selv ble gjort oppmerksom på det faktiske forholdet kort tid før Nettavisen tok kontakt, men synes det er godt å få saken bekreftet igjen.

- Det gir mening, det er bare rett og slett rimelig at det skal være sånn, forteller han.

Veterinærinstituttet er ikke sikre på akkurat hvorfor Sandbu har blitt fakturert, men har en teori.

- Mest sannsynlig er det en dyreklinikk som har sendt ut en regning litt for kjapt. Den skal selvfølgelig det offentlige ta seg av.

- Utrolig mye respons

I etterkant av Biancas dødsfall har Sandbu mottatt massiv støtte fra både fjern og nær. Det setter den forhenværende hundeeieren pris på.

- Det har vært utrolig mye respons som har vært veldig støttende. Det har i grunn bare vært positivt og ikke noe annet. Vi gikk egentlig ut med dette uten at vi visste hvor alvorlig det var, men nå i etterkant er vi glad for dette har hjulpet å belyse en alvorlig sak, forteller han.

Selv har han fått flere henvendelser, både fra nasjonal og internasjonal presse. Folk har til og med tilbudt Sandbu ferske valper som erstatning.

- Det er naturligvis veldig hyggelig, men vi avventer litt. Vi må få Bianca fredelig ut av sinnet, så kan vi begynne å tenke litt etter emosjonene har lagt seg litt. Det har dukket litt tilbud opp både i øst og i vest, sier han.

Sandbu tror veldig mange hundeeiere nå venter spent på et endelig svar rundt hundesykdommen. Spesielt nå som jaktsesongen står for dør.

- Skal hunder få treffe andre hunder, må man holde seg unna parker? Vi har utsikt til Frognerparken, og på få dager har den blitt helt tom for hunder. Det har virkelig gjort noe med hundefolket. Nå går det mange historier om hva man skal foreta seg, men vi må få fakta til folket, mener han.

TIL HJELP: Obduksjonen av «Bianca» hjalp veterinærene å forstå omfanget av sykdomsproblemene til hunder over hele landet. Foto: Privat

Frykt i Sverige

En hundeutstilling i Härryda sør for Göteborg er blitt innstilt denne helgen av frykt for sykdom.

Samtidig melder det svenske nyhetsbyrået TT at en hund fra Partille brukshundklubb i Partille kommune, litt nordøst for Göteborg, har blitt innlagt på dyresykehus med symptomer som ligner de norske.

- Hunden har vært på utstilling i Norge, så det er klart at det nå er litt uro blant medlemmene, sier leder i hundeklubben, Ann-Christin Magnusson, til avisen GT. Ifølge Magnusson er hunden nå blitt bedre. Hunden hadde vært på utstilling i Trondheim.