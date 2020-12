Bli med i dugnaden mot ensomhet

Noen ganger er det lite som skal til for å gjøre en stor forskjell for andre. Allerede i dag kan du være den forskjellen for et medmenneske.

Av Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp og medlem av familie- og kuturkomiteen

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Koronatiden har vært en prøvelse for hele samfunnet. Under viruspandemien har det imidlertid vokst frem en annen pandemi med stor påvirkning på oss som mennesker; nemlig ensomhet. Isolasjonen er farlig Veldig mange, og spesielt i den eldre delen av befolkningen, har opplevd lange perioder uten sosialt samvær med familie og venner. Isolasjonen og den sosiale nedstengingen har gjort at mange av oss er mer alene enn noen gang før. Det har brakt frem følelsen av ensomhet hos mange. Jeg har selv fått kjenne på to runder med karantene og isolasjon. Fra innestengelse er ikke veien lang til depresjon og følelsen av å være alene. Dette kan ofte også være starten for andre psykiske utfordringer som vi møter på. Jeg begynte derfor å tenke på de jeg ikke har pratet med på en stund, og slo på tråden til flere av de. Aktivitet er nøkkelen I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget var vi med å forhandle inn en budsjettpott på 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. I den siste krisepakken på Stortinget ble enda en pott med tilsvarende sum satt av for å prioritere tiltak mot ensomhet. Pengene skal blant annet gå til å løfte aktivtetstilbudene på sykehjem. Det er også satt av midler som frivillige organisasjoner kan søke på for å organisere ulike former for aktiviteter. Mediene har vært fylt med saker om familier som ikke har fått besøke sykehjem og sykehus. Det har også vært tragiske beretninger om flere som ikke har fått tatt farvel med sine foreldre på dødsleiet. I den nødvendige bekjempelsen av en verdensomfattende pandemi, har vi dessverre fått mange små personlige tragedier. Vi må imidlertid sørge for at det ikke blir flere. Ring noen du bryr deg om Det viktigste vi alle kan gjøre i denne tøffe situasjonen er imidlertid å være medmennesker. Nå ut til en venn eller slektning du ikke har snakket med på lenge. Send en melding eller slå på tråden til noen du bryr deg om. Kanskje allerede i dag? Bare si hei og spør hvordan det går. Det er viktig at vi ser på det som vår felles oppgave å bekjempe ensomheten som mange nå føler på. La oss stå sammen i denne dugnaden mot ensomhet. Vær der for noen du bryr deg om. La oss ta vare på hverandre. I dag kan det være noen du kjenner som føler på ensomheten og isolasjonen. I morgen kan det være deg.

