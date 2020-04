Blinde Ellen (46) får kjeft for å ikke holde avstand

Det er leit, sier Blindeforbundet.

46 år gamle Ellen Østborg fra Hamar er blind og går alltid med merket førerhund. Likevel har hun fått kritikk på gaten for å gå for nærme andre:

– Folk har sagt ironisk; «her holder vi avstand, ja», forteller hun til Nettavisen.

Kommentarer som dette er ikke spesielt hyggelig å høre for Østborg:

– Jeg blir lei meg, sier hun til Nettavisen.

Hun synes det er vanskelig å ferdes ute blant folk om dagen, og opplever at mange mener hun bør klare å holde avstand:

– Jeg prøver å vise hensyn, hvis jeg hører folk og skjønner at jeg kanskje er litt nærme, men da kan det være noen på andre siden av fortauet som jeg ikke hører.

KRITIKK: Østborg og Utzi får høre det hvis de går for nære andre, men Østborg forteller at de forsøker å holde avstand så godt som det lar seg gjøre for en blind person. Foto: Privat

– Når jeg går med førerhund er jeg nesten nødt til å følge den. Det er tross alt derfor jeg har den - hun viser meg hvor det er tryggest å gå, i og med at jeg ikke ser, forteller hun til Nettavisen.

– Håper folk kan vise hensyn

Hunden heter Itzi og har vært førerhund for Østborg i fem og et halvt år. Avstanden som folk med godt syn holder mellom hverandre på fortauet for tiden kan av og til føre til litt klønete situasjoner for en førerhund med de beste hensikter:

– Når det står tre-fire personer og snakker nå så står de med en god avstand, og den avstanden er akkurat så fin at hunden tenker «Åh, nå har de stilt seg sånn at her er det en fin tunnel å gå gjennom». Og jeg hører jo ofte ikke det før jeg er midt inni den klynga og unnskylder meg, men jeg får liksom ikke gjort noe med det da, forklarer Ellen til Nettavisen.

Les også: Over 100.000 funksjonshemmede vil ha jobb: – Blir presentert for uføretrygd tidlig (+)

Det var NRK som først omtalte Østborg og utfordringene hun står overfor om dagen.

– Jeg håper bare at folk kan vise hensyn og skjønne at jeg dessverre ikke kan ta ansvar for at jeg kommer for nærme alltid, sier Østborg til Nettavisen.

Førerhunden til Østborg er som de fleste andre merket med «førerhund» og er ikledd en stiv bøyle, men likevel er det ikke alltid at Østborg møter forståelse for dette ute blant folk. Og hun er ikke alene.

Halvparten opplever utfordrende situasjoner

En fersk undersøkelse utført av Opinion for Norges Blindeforbund viser at halvparten av de spurte førerhundbrukerne har opplevd utfordrende situasjoner med andre hunder eller personer med tanke på at det nå skal holdes avstand for å unngå koronasmitte.

Førerhundbruker Runar Kvam (49) merker godt at det nå er langt flere folk ute på Åssiden i Drammen der han bor, enn i starten av koronautbruddet.

– For meg som ikke ser er det utfordrende å overholde avstanden til andre. Jeg opplever daglig situasjoner der både folk og andre hunder kommer for tett på og det oppleves til tider utrygt, sier han i en pressemelding fra Blindeforbundet.

UT PÅ TUR: Førerhundbruker Runar Kvam opplever daglig situasjoner der hunder og mennesker kommer for tett på. Foto: Line Lyngstadaas (Blindeforbundet)

Generalsekretær i forbundet, Karsten Aak, mener det er viktig at folk tar hensyn og at ansvaret om å holde avstand ligger hos dem som faktisk kan se:

– Det er leit at så mange synes det er tøft å mestre hverdagen utenfor boligen nå. Jeg tror og håper at folk ikke mener noe vondt når de kommer med kommentarer. Men vi må skjerpe oss alle sammen, sier han til NRK.

– Vanskelig å overholde

Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje André Olsen, sier i pressemeldingen at han håper at hundeiere og andre viser hensyn i møte med førerhunder og synshemmede.

– Førerhunden er lært opp til å gå utenom hindringer, men den er ingen maskin, så to-metersregelen kan være vanskelig å overholde. Derfor det så viktig å vise hensyn når man møter en førerhund i arbeid, sier Olsen.

HOLD AVSTAND: Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje André Olsen, ber folk vise hensyn i møte med synshemmede og førerhunder. Foto: Tom Egil Jensen (Blindeforbundet)

Undersøkelsen til Blindeforbundet er gjennomført i forbindelse med førerhundens dag, som markeres hvert år siste onsdag i april, i år 29. april.

Ellen Østborg har ikke planlagt en stor feiring for Itzi i dag, av en ganske enkel årsak:

– Hun blir satt veldig stor pris på hver eneste dag, det skal love deg.