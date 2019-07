Blindpassasjer falt fra fly - landet i hage én meter fra mann som solte seg

Landet i en hage i London etter å ha falt fra et fly som var på vei mot Heathrow.

En mistenkt blindpassasjer, som skal ha falt fra hjulbrønnen på et fly på vei mot Heathrow flyplass, er funnet død i en hage i London.

Liket til det som antas å være en mann, ble funnet i Clapham i London søndag ettermiddag, melder BBC.

Politiet opplyser at personen trolig falt fra et passasjerfly tilhørende Kenya Airways, som var på vei fra Nairobi til Heathrow.

En nabo hevder at personen falt én meter unna en beboer som lå og solte seg i hagen.

Det var i én av disse hagene foran bygningen i Clapham i sørlige London, at bilpassasjeren skal ha landet. Foto: Dominic Lipinski (AP)

- Blod over alt

Naboen, som ikke ønsker å bli navngitt, sier han hørte et brak, og tittet ut av et vindu fra annen etasje og fikk øye på liket.

- Det var blod over alt på veggen mot hagen, sier han, ifølge BBC.

- Så jeg gikk ut, og akkurat da kom naboen ut. Han var veldig skjelven. Han solte seg og han (blindpassasjeren red.anm.) landet én meter fra ham, sier naboen i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Naboen opplyser at en såkalt «flyspotter» - en som vier sin tid til å observere flygninger - hadde fulgt med på det kenyanske passasjerflyet over Clapham på en app for flysporing.

Flyspotteren ankom stedet omtrent samtidig med politiet, og fortalte at han hadde sett liket falle ned fra et kenyansk passasjerfly.

Liket var nesten intakt, ettersom kroppen var helt frossen, melder BBC.

- Falt fra hjulbrønnen

London-politiet sier de skal gjennomføre en obduksjon. De mistenker ikke noe kriminelt.

- Politiet mener mannen var en blindpassasjer og hadde falt fra hjulbrønnen på en innkommende Kenya Airways-flight til Heathrow flyplass, opplyser politiet i en uttalelse, ifølge Sky News.

Flyet befant seg i en høyde på 3500 fot da det passerte over London-hagen. En bag med mat og vann ble funnet i flyets hjulbrønn.

- Den 6.840 kilometer lange flyturen tar cirka åtte timer og 50 minutter. Det er beklagelig at en person mistet livet sitt ved å gjemme seg om bord på ett av våre fly. Vi uttrykker våre kondolanser, sier flyselskapet i en uttalelse.

- En ganske risikabel affære

Dette er ikke første gang at det skjer slike hendelser med fly på vei mot Heathrow.

I juni i 2015 ble en passasjer funnet død på et hustak i Richmond. I 2012 var det også en blindpassasjer som falt ned fra et passasjerfly utenfor London.

Flyekspert Jo Bjørn Skatvold sa den gang til Nettavisen at det ikke er helt uvanlig at blindpassasjerer skjuler seg i flyets hjulbrønn.

- Det er en ganske risikabel affære å gjøre dette. Hjulbrønnen er noe av det siste som sjekkes før flyet ruller ut av gaten, og da hopper de gjerne på når flyet er i fart. Når hjulene tas opp, så er det veldig lite rom. Mange blir bare klemt i hjel av mekanismen og hjulene. Og når understellet senkes, så gjøres det ofte over sjøen, og da ramler de ned i sjøen, og blir da klassifisert som drukningsofre. Derfor er det vanskelig å tallfeste dette, sa Skatvold den gang.

Det har også hendt på norske flyplasser at blindpassasjerer har gjemt seg i hjulbrønnen på fly. I 2014 ble en person funnet død i hjulbrønnen på Schiphol flyplass som kom fra Torp flyplass utenfor Sandefjord.