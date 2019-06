Blir man fri av å drepe – om så med kniv?

Harry Hole er i knestående. Mer enn det. På rygg. Knock out. Men han reiser seg. Harry Hole er i toppslag.

«Kniv» er delt i fire, der del 1 er klart svakest. Men jeg trur det er meninga. Jo Nesbø tar oss med inn i en fortelling der alt virker opplagt. Saken er oppklart før etterforskninga er i gang. Men så smeller det.

Det er bare ett år siden han leverte sin versjon av «Macbeth», en roman der det begås flere drap enn antall sider i boka. «Kniv» er noe helt annet, selv om den definitivt handler om drap. Vi er tettere på nå. Å drepe med kniv er noe helt annet enn å drepe med revolver eller maskingevær. Drapsmannen skal bokstavelig talt gjennom marg og bein.

Tidsmessig er vi helt up to date; Vålerenga har åpna ny stadion, og vi vandrer i kjente strøk. Jealousy Bar på Grünerløkka, restaurant Schrøder på St. Hanshaugen. Mot slutten i Porsangerfjorden, og helt på tampen – kanskje i New Zealand, via Thailand?

Harry er forfylla, ute av tjeneste. Han har mye til felles med Rolf Lassgård i den ypperlige TV-serien «Jegerne». Eller er det kanskje motsatt – at manusforfatterne i «Jegerne» henter inspirasjon fra historien om Harry Hole?

I den tolvte romanen om Harry Hole er hovedpersonen den absolutte hovedfiguren. Aldri før har Harry Hole så totalt dominert sin egen fortelling. Likevel foregår mye på det psykologiske plan. Er vi alle i stand til å drepe? Er det mulig å bli «fri» av å ta liv - uavhengig av om drapet begås i Afghanistan eller på en gravlund midt i Oslo?

Og hvordan møter man pur ondskap? «Skulle han la seg terrorisere av en person som hadde gjort det til sitt liv å ødelegge andres»?

Underveis opptrer Harry som en kriminell. Som innbruddstjuv, som notorisk rundbrenner, som alkis. Vi kan prise oss lykkelig, vi som får leve i samtid med denne slyngelen.

«Kniv» er så elegant montert, at romanen må framstå som et fugleskremsel for alle andre som ønsker å nærme seg sjangeren.

JO NESBØ

Kniv

Aschehoug