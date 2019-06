«Blodbad» for høyrepopulistisk parti i Danmark

Dansk Folkeparti overrumplet av velgerflukt.

Dansk Folkeparti ligger an til å halvere oppslutningen i onsdagens folketingsvalg hvis vi skal tro meningsmålingene. – Et blodbad, sier valgforsker.

Det høyrepopulistiske partiet får 10,8 prosents oppslutning i den siste meningsmålingen som Voxmeter har gjort for nyhetsbyrået Ritzau.

Dermed fortsetter velgerne å flykte fra partiet som for fire år siden endte som Danmarks største blå parti med 21,1 prosent av stemmene.

– Akkurat nå ligger Dansk Folkeparti an til å miste 15–17 mandater. Det er virkelig et blodbad der ute, og det er mange av de kjente som er på vippen, sier valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet til Politiken.

Målingen viser også at de fem partiene i rød blokk har et stort forsprang på blå blokk. Mens rød blokk ligger an til 59,2 prosent av stemmene, får blå blokk kun 39,4 prosent i målingen som ble publisert søndag kveld.

En gjennomsnittsoversikt over ulike meningsmålinger den siste tiden gir rød blokk 55,6 prosent, mens blå blokk får 41,9 prosent, ifølge Ritzaus indeks.

I utakt med velgerne

Etter at Dansk Folkeparti (DF) mistet tre av sine fire mandater i EU-parlamentet for en drøy uke siden, har selvransakelsen begynt i partiledelsen. Forklaringene på nedturen er flere.

Analytikere peker på at den begynte allerede i 2016 da partiet ble tatt for å ha misbrukt EU-midler og etter hvert måtte betale tilbake penger.

Av andre forklaringer er partiets kritiske linje til både EU og klimapolitikk, en kurs som er langt mer i utakt med danske velgeres synspunkter enn hva den var for fire år siden.

Partiet har dessuten mistet monopolet på den strenge innvandringspolitikken som følge av den blå regjeringens mange innstramminger og Socialdemokratiets kursendring.

– Innvandring og flyktningpolitikk har ikke så stor politisk kraft som før. Problemet er slett ikke så stort i dag som for fire år siden. Samtidig har det vært så mange innstramminger at det er vanskelig å se at det er mulig å stramme inn enda mer, sier lektor Lin Adrian ved juridisk fakultet ved Københavns Universitet til NTB.

Hun mener at danske velgere også er blitt påvirket av kaoset rundt brexit og valget av Donald Trump i USA.

Forsøk på distanse

Mens DFs leder Kristian Thulesen Dahl tidligere har gjort felles sak med Socialdemokratiets Mette Frederiksen og åpnet for samarbeid i innvandringspolitikken og velferdspolitikken, er tonen nå blitt langt mer distansert.

Søndag skjerpet partiets parlamentariske leder, Peter Skaarup, retorikken og kalte Socialdemokratiets politikk for en trussel mot landbruket, økonomien og utlendingspolitikken.

– Mette Frederiksen er ikke troverdig når det gjelder de stadig vekk lukrative ytelser til uintegrerbare innvandrere. Dansk Folkeparti ønsker asylstopp nå, skriver Skaarup på Twitter.

– Retorikken er blitt skarpere. For det har gått opp for Dansk Folkeparti at de små nyanser de har lagt inn mellom seg selv og Socialdemokratiet slett ikke er nok, sier politisk kommentator Noa Rednington til Ritzau.

Partiet har også problemer med å virke like antielitistisk som før. Til det har kompromissene med den blå regjeringen de fire siste årene vært for mange. Dermed lekker partiet til de to nye og mer ytterliggående partiene Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Og selv om partistifter Pia Kjærsgaard bedyrer at hun ikke merker noe til tilbakegangen når hun er ute blant velgerne, fremstår heller ikke hun like opprørsk som før.

I dag er hun folketingspresident, og det er ingen andre politikere det henger så mange bilder av i folketingsbygningen som av Dansk Folkepartis grand old lady.