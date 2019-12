Blodig alvor markerte nytt år i Hong Kong

Flere hundre tusen mennesker tok til gatene i en massiv protest og krav om uavhengighet fra Kina.

HONGKONG (Nettavisen): Mens nyttårsfeiringen verden rundt handler om glede og forventninger til et nytt år, gikk feiringen i Hong Kongs bydel Kowloon over til en gigantisk markering av krav om demokrati og uavhengighet.

Allerede flere timer før midnatt samlet de første demonstrantene seg i shoppingstrøket nederst i Nathan Street. Der dannet de en lang menneskelig kjede mens de ropte «Leve Hong Kong» og andre slagord.

Bevæpnet politi

Bevæpnet opprørspoliti var tidlig på plass, men valgte å holde seg i bakgrunnen. Og ut over kvelden stod de passivt og så på for ikke å provosere frem handlinger blant demonstrantene.

Allerede nede ved kaiområdet stimlet folk sammen. Amerikanske flagg vaiet i vinden sammen med andre med krav om uavhengighet og revolusjon nå.

Da klokken passerte midnatt, marsjerte folkemengden opp Nathan Street til sentrum av Kowloon.

Demonstranter i Hongkong lyste opp mørket på nyttårsaften med lommelyktene på mobiltelefonene sine. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Stengt universitet

Det gigantiske universitetsområdet er stengt etter protestaksjonene i november. Fotgjengeroverganger er kapslet inn for å forhindre at demonstranter kaster ting i gatene, og det er strengt vakthold for å hindre folk å ta seg inn på universitetsområdet.

Også i morgener det varslet nye demonstrasjoner. Kjernen i demontrasjonene er å sikre Hong Kongs uavhengighet fra kinesiske myndigheter og fortsatt demokrati og ytringsfrihet.