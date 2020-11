Bløffen om E6 Oslo øst

Høyresiden lover beboerne på Manglerud å legge trafikken i tunnel, vel vitende om at hele prosjektet er en bløff.

Av Sirin Stav, gruppeleder for MDG og leder for samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Det finnes nemlig verken penger eller politisk flertall for å bygge tunnelen. Det siste er det gode grunner til.

Frps bompengebløff

Beboerne på Manglerud har i årevis vært plaget med støy og luftforurensing fra de 70.000 bilene som daglig passerer nærområdet deres.

Høyresidens svar har vært å bygge Manglerudtunnelen. Tunnelen er en del av gigantprosjektet E6 Oslo øst, med en foreløpig prislapp på 16 milliarder kroner. Problemet er, som både Frp, Høyre, Venstre og KrF er fullt klar over, at det finnes ikke én krone til prosjektet verken fra Oslo eller regjeringa.

Les også: Vi kan ikke vente lenger: Bygg Manglerudtunnelen!

I Frps løfter til beboerne på Manglerud unnlater de glatt å fortelle at prosjektet vil gi en kraftig økning i bomtakstene over hele Oslo. Man skulle tro at tiden Frp satt i regjering ble brukt til bompengekutt, mens de i realiteten fortsatter å øke dem, var over. Men den gang ei. For Frp er det fortsatt viktigst å bygge motorvei - koste hva det koste vil.

Miljøbløffen

At Frp og Høyre vil ha mer vei i Oslo, som øker trafikken og bompengene, bør ikke overraske noen. Verre er det at de såkalte miljøpartiene, Venstre og KrF, deltar i den store miljøbløffen om E6 Oslo øst.

For E6 Oslo er ikke et miljøprosjekt. Dagens motorvei mellom Klemetsrud og Ryen blir dobbelt så bred. Dobbelt-så-bred, det er nesten så man ikke kan tro det er sant.

Kapasiteten for biltrafikk øker kraftig. Statens vegvesen svarer at de har ingen annen løsning på trafikkøkningen enn at bompengene heves så mye at folk lar være å kjøre på den nye veien.

Les også: Naboer raser mot Lan Marie Berg (MDG): - Det er en hån mot folk som bor her

Venstre og KrF unnlater også å fortelle Oslos innbyggere hvem som skal ta i mot alle bilene fra Manglerud. Tunneler må nemlig komme ut et sted, og det stedet er Groruddalen. Det er ikke tilfeldig. Groruddalen er allerede Norges mest trafikkbelastede byområde, så hvorfor kan ikke de ta støyten denne gangen også?

Groruddølene skal imidlertid «dele på regningen» med befolkningen på Teisen. Manglerudtunnelen medfører at Teisenkrysset må utvides. Fire boligblokker rives for å få plass til et kryss i fire etasjer. Krysset skal bygges i god, gammeldags amerikansk motorveistil, med ramper i alle himmelretninger. Dette blir Oslos desidert største trafikkmaskin, midt i Oslos største byutviklingsområde. Hva er miljøgevinsten her, Venstre og KrF?

Les også: Frp angriper Oslo-byrådet om omstridt motorveiplan: – Vi må overkjøre MDG



MDG vil ha realistiske tiltak på Manglerud, nå!

La det være helt klart.

Det er uaktuelt for MDG å droppe ny sentrumstunnel for T-banen for å finne penger til motorvei til Groruddalen. Det er uaktuelt for MDG å bruke 16 milliarder kroner på et prosjekt som gir mer biltrafikk, heller enn å redusere den. Og det er uaktuelt for MDG å akseptere høyresidens miljøbløff om det største motorveiprosjektet i Oslo i nyere tid.

Vi har stor forståelse for den mangeårige frustrasjonen til befolkningen på Manglerud. Derfor blir det feil å late som om E6 Oslo øst er et prosjekt som løser problemene. Vi vil ha tiltak som virker, som kan gjennomføres kjapt - og til en prislapp som er realistisk.

Les også: Full krangel om sykkelsti og parkering: Krever løsning for 33 eldre



Det kan vi få hvis vi prioriterer sykkel, kollektiv og gange over biltrafikk.

Vi kan bygge om dagens vei, innføre lavere hastighet og støyskjerming. Vi kan bygge gang- og sykkelveier og kollektivfelt, og vi omgjør Ring 3 fra motorvei til by-boulevard.

Alt dette til en brøkdel av prisen og uten å dytte problemene over på naboen.

Reklame Black Friday: 20 kupp du gjør på sport og friluft