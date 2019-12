Bloomberg antyder at Trump har skyld i skoleskytinger

Går knallhardt ut mot presidenten for manglende vilje til å beskytte barn mot skolemassakre.

Tidligere New York-borgermester og mangemilliardær Michael Bloomberg (77) kunngjorde forrige måned at han stiller som presidentkandidat.

Mangemilliardæren har pøst på med penger i valgkampen fra egen lomme. Nå har han produsert en valgkampvideo som lister opp samtlige skoleskytinger i USA som har skjedd siden Donald Trump tiltrådde som president 20. januar 2017.

Bloomberg har tidligere bidratt med titalls millioner dollar for å innføre våpenkontroll i USA, uten at det har ført til strengere våpenlovgivning.

- Mangler vilje til å beskytte barn

Nå går Bloomberg til frontalangrep på presidenten og anklager Trump for manglende vilje til å beskytte barn ved ikke å innføre strengere våpenlovgivning, samt alliere seg med den mektige våpenlobbyen NRA.

Videoen starter med et klipp av Trump, hvor presidenten forsikrer om at administrasjonen hans «gjør masse innen våpenkontroll».

Deretter ramses opp navnene til 263 skoler som er blitt rammet av skoleskytinger siden Trump ble president.

«Trump har sagt at han ønsker våpenkontroll, så hvorfor har han konstant alliert seg med NRA? Så hvorfor bidro NRA med 30 millioner for å få ham valgt? Så hvorfor blir 21 barn skutt i USA hver eneste dag?» lyder budskapet i kampanjevideoen.

Videoen, som ble lagt ut mandag kveld amerikansk tid, har tirsdag formiddag hatt over 1,1 millioner visninger.

- Få kort å spille med

Våpenkontroll og klimaendringer er Bloombergs to viktigste politiske saker under valgkampen.

- Bloomberg har et nokså begrenset antall kort å spille på i Demokratenes nominasjonsvalgkamp. Hans klima- og våpenlovengasjement er omtrent de eneste punktene der han er på linje med demokrater flest, sier postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Som 77-årig hvit mann og milliardær representerer han det motsatte av det partiet står for i dag: fokus på ulikhet, etnisk mangfold og generasjonsskifte. Selv homofile, 37-årige Buttigieg (demokratisk kandidat red.anm.) har vekket internettvenstres vrede, fordi han er ung, vellykket, hvit mann, og etter deres syn derfor privilegert - en slags systemets gratispassasjer i en tid der den delen av partiet er veldig opptatt av å få frem kvinner og minoritetskandidater, sier Mjelde.

- Så for Bloomberg er det en stor oppgave å bare bli trodd når han sier han er demokrat, legger han til.

Eksperter tviler på at Michael Bloomberg kan vinne mot Donald Trump. I antall dollar har imidlertid Trump funnet sin overmann i Bloomberg, som har 50 milliarder dollaer mer i formue enn Trump, ifølge Forbes. Foto: Ntb Scanpix

- Står mellom å beskytte NRA eller våre barn

Valgkampvideoen til Bloomberg ble postet bare to dager etter 7-årsmaerkeringen for massakren på barneskolen Sandy Hook, hvor 26 mennesker - inkludert 20 barn - ble drept.

«21 barn elever/studenter blir skutt hver dag på grunn av Trumps manglende vilje til å handle,» skrev Bloomberg i Twitter-meldingen.

«Når det står mellom å beskytte NRA eller våre barn, har han tatt et valg. Det er nettopp derfor vi er nødt til å vinne mot ham.»

Bloomberg etterlyser blant annet bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen, frata alle som er dømt for vold i hjemmet retten til å kjøpe skytevåpen, samt gjeninnføre det føderale forbudet mot angrepsvåpen og våpenmagasiner med høy kapasitet, skriver Newsweek.

Hittil i år har 204 barn under elleve år og 746 barn i alderen tolv til 17 år blitt drept med skytevåpen i USA, viser tall fra Gun Violence Archive.

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Kan ikke kjøpe politisk kjærlighet

- Har Bloomberg noen reell mulighet til å bli nominert som Demokratenes presidentkandidat, og dermed vinne mot Trump, Mjelde?

- Nei, ikke så lenge Biden og Buttigieg har vedvarende eller voksende appell blant partiets moderate velgere, sier han.

- Bloombergs kandidatur er et eksperiment i hvor langt penger kan få deg i valgkampen. Han er en av verdens rikeste. Men penger kan ikke kjøpe politisk kjærlighet. Scoop Jackson (1976), Phil Gramm (1996), John Connally (1980), Howard Dean (2004) og Jeb Bush (2016) er gode eksempler på antatte toppkandidater full av penger som mislyktes totalt, sier Mjelde.

- Bloombergs strategi er en ekstremvariant av Rudy Guilianis strategi i 2008 om å satse alt på Florida. Bloomberg satser alt på «supertirsdag» 3. mars. Men etter Iowa- og New Hampshire-valgene i 2008, husket ingen lengre at Giuliani var kandidat, fordi da hadde en fått reelle vinnere i nominasjonsracet - da var tralten satt. Så Bloomberg vil tilsvarende måtte overbevise om at velgere skal begynne å bry seg om han på et sent tidspunkt, noe jeg ikke har noen tro på at han klarer, sier USA-eksperten.

Langt rikere enn Trump

Hverken Det hvite hus eller presidenten selv har kommentert videoen ennå, hverken på Twitter eller i noen offisiell uttalelse.

Bloomberg har en formue på 53 milliarder dollar, og er dermed langt rikere enn Trump, som har en estimert formue på 3,1 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Bloomberg kjemper mot blant annet tidligere visepresident Joe Biden, senator Elizabeth Warren, senator Bernie Sanders og borgermester Pete Buttigieg om å bli Demokratens presidentkandidat. Nominasjonsprosessen starter tidlig neste år.