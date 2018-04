Bloomberg gir 35 millioner kroner for å dekke inn USAs bidrag til klimaavtalen 

New Yorks tidligere borgermester Michael Bloomberg vil gi 35 millioner kroner for å sikre at bidraget som USA har lovet å gi til klimaavtalen, blir betalt inn.

Bloomberg mener han som amerikaner har ansvar for å ta vare på miljøet selv om president Donald Trump har besluttet at USA skal trekke seg fra den internasjonale klimaavtalen.

– Jeg er i stand til å gjøre det. Så, ja, jeg kommer til å sende dem en sjekk på pengene som USA har lovet til organisasjonen, som om de fikk det fra den føderale regjeringen, sier Bloomberg i et intervju med CBS.

Det var i juni i fjor at Trump kunngjorde at USA går tilbake på tidligere løfter og vil sette en strek over avtalen som ble inngått i Paris i 2015.

Den støttes nå av alle verdens land unntatt USA.

Få dager etter Trumps kunngjøring stilte Bloomberg seg i spissen for nesten 1.000 næringslivsledere og politikere som sa de ville respektere avtalen uansett.

Bloomberg har tidligere vært både demokrat og republikaner. Han har nå sin egen veldedige organisasjon, Bloomberg Philanthropies, som også i fjor ga penger FNs rammekonvensjon for klimaendringer (UNFCCC) for å dekke inn det amerikanske bidraget.

(©NTB)

Mest sett siste uken