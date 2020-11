Bøhler: Ja til Ullevål, nei til regjeringskvartal

Jan Bøhler sier den viktigste saken for Sp i Oslo er å bevare Ullevål og begrense utbyggingen av regjeringskvartalet.

På spørsmål fra Finansavisen om hva som er viktigst for Senterpartiet i Oslo, er Bøhler klar:

– Sykehusplanene, der vi ønsker å bevare Ullevål sykehus og bygge på det, for å ha nok kapasitet. Regjeringskvartalet, der vi ønsker at flere departementer skal være der de er og ha mindre utbygging og legge mindre beslag på Oslo sentrum, sier Bøhler.

Bøhler gjentar at han ikke vil ha med SV i en eventuell ny rødgrønn regjering.

– Det var et av argumentene jeg la vekt på da jeg skrev på Facebook den 1. oktober at jeg går over til Senterpartiet, sier Bøhler.

– Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av Sp og Ap, skrev Bøhler da han kunngjorde partibyttet.

– Går man for bredt og må gi til de mindre partiene, tvinger vi stortingsgruppene til å stemme for det man er mot. Jeg synes det er blitt for mye av det, under Solberg-regjeringen nå, og vi startet med det under de rødgrønne. Regjeringene vi hadde med Gro, mindretallsregjeringer som samarbeidet fra sak til sak, var styringsdyktige, utdyper han overfor Finansavisen.

