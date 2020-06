Bok avslører: Peter Madsen koblet til drap på 17-åring

Livstidsdømte Peter Madsen har vært etterforsket i en annen drapssak, ifølge ny dansk bok.

I boken «Emilie Meng - Pigen der forsvandt», om drapet på 17 år gamle Emilie Meng, som ble funnet drept julaften 2016, kommer det frem at Peter Madsen skal ha vært koblet til drapet. Det skriver blant andre danske B.T.dk.

Forfatterne av boken er B.T-journalistene Bo Norström Weile og Jesper Vestergaard Larsen.

Madsen fikk i 2018 en livstidsdom etter drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Han ble pågrepet av politiet i august 2017. Ifølge avisen skal flere uavhengige kilder med innblikk i etterforskningen etter drapet på Meng, i etterkant av pågripelsen ha blitt etterforsket i drapet som altså hadde skjedd et halvt år tidligere.

ABC Nyheter omtalte først saken i Norge.

Flere likheter

Det skal ha vært flere likheter i de to sakene, blant annet at Kim Wall og Emilie Meng begge ble funnet i vann.

Blant annet kobles også en hvit varebil til drapet på Meng, og dette skal tidligere ansatte hos Madsen, samt venner av ham, ha bekreftet at han hadde tilgang på. Han skal også ha hatt tette bånd til stedet der Meng bodde.

Det påpekes at forfatterne ikke feller noen dom over Madsen i boken. De peker også på forskjeller mellom de to sakene. For eksempel, skriver de, er det ikke noe i deres research som tyder på at Meng ble utsatt for samme bestialiteter som Wall.

Les også: Madsen: - Kim Wall er død

Livstidsdom

Den svenske journalisten Kim Wall var med Madsen i hans hjemmebygde ubåt 10. august i 2017, da hun skulle lage en reportasje om oppfinneren.

Fakta Fakta om ubåtsaken i Danmark ↓ * Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august 2017 med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (47) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen. * Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. * Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Da Madsen kom i land, ble han pågrepet. * Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen person ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten. * Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet. * Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen, sekundært forvaring. * 8. mars startet rettssaken i København med utspørring av Madsen. Mandag 23. april la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel på livstid.

Hun kom aldri hjem fra turen og en stor leteaksjon ble iverksatt.

21. august ble deler av kroppen til Wall funnet dumpet i sjøen. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Peter Madsen var tiltalt for drap, seksuell mishandling og likskjending, og ble funnet skyldig på alle punkter. Han ble dømt til livstid i fengsel i april 2018.

Les også: Madsen: - Derfor løy jeg om dødsfallet

Les også: Moren: Kim Wall skal ikke huskes som et offer