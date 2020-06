Bok-bombe: Trumps niese har holdt kjeft i mange år. Nå har hun fått nok

Donald Trumps niese utgir en lite flatterende og avslørende bok om den amerikanske presidenten.

Boken skal utgis 28. juli og kommer ut i butikkene bare noen uker før Det republikanske landsmøtet på sensommeren, melder BBC.

Boken er forfattet av Mary Trump (55), som er datteren til president Trumps storebror Fred jr. Trump.

Boktittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (For mye og aldri nok. Hvordan min familie skapte verdens farligste mann) tyder på at det er mange negative avsløringer i vente.

President Trump har i et tidligere intervju erkjent at han angret på hvordan han hadde behandlet sin nå avdøde storebror Fred jr., som døde etter langvarig alkoholisme bare 42 år gammel i 1981. Trump har også hevdet at en økonomisk feide med storebrorens barn var blitt løst på en vennskapelig måte.

- Vi kommer godt overens, har presidenten uttalt om saken, skriver The Washington Post.

Samme avis skriver nå at boken kan «eksplodere forestillingen om en forent og samlet Trump-familie».

Mary Trump (55) er datteren til president Trumps storebror Fred jr. Trump Foto: Twitter

- Et mareritt fylt med traumer

I bokbeskrivelsen, som ble publisert på Amazon sent mandag kveld, står det at Mary Trump skriver om «et mareritt fylt med traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av omsorgssvikt og misbruk».

Videre vil boken kunne forklare hvordan hennes onkel «utviklet seg til å bli mannen som truer byggesteinene til verdenshelsen og økonomisk og sosial sikkerhet».

«Hun forklarer hvordan konkrete hendelser og generelle mønstre innad i familien skapte en ødelagt mann som for øyeblikket okkuperer Det ovale kontor, samt det merkverdige og skadelige forholdet mellom Fred Trump og hans to eldste sønner Fred jr. og Donald,» lyder bokbeskrivelsen.

Boken baserer seg også på førstehåndskunnskap om utallige høytidsmåltider og familiesammenkomster.

I boken blir det også fremmet anklager om hvordan Donald Trump angivelig «avviste og hånet» sin far da han begynte å lide av Alzheimers sykdom.

- Avslører langvarige familiekrangler

The Daily Beast skriver at Mary Trump kommer til å avsløre langvarige familiekrangler innad i Trump-familien, som har blitt holdt tilbake fra offentligheten grunnet fortrolighetsavtaler.

Boken inneholder også detaljer fra en samtale mellom Mary Trump og presidentens søster Maryanne Trump Barry. Søsteren, som er en tidligere dommer, snakker visstnok svært nedlatende om sin bror Donald Trump, skriver The Daily Beast.

Forfatteren selv har så langt ikke villet uttale seg om sin egen bok. Hun har også tidligere nektet å stille opp i intervjuer om sin avdøde far Fred jr. Trump.

- Verste natten i mitt liv

Presidentens tre nålevende søsken og andre familiemedlemmer har i stor grad holdt seg unna offentligheten. Dermed kan boken by på mange tidligere ukjente beretninger fra innad i Trump-familien.

BBC skriver at Mary Trump har hovedsakelig holdt seg unna rampelyset etter at onkelen ble president, men hun skal ha vært åpenlyst kritisk til ham i fortiden.

Ifølge meldinger på en Twitter-konto som knyttes til hennes navn, skal Mary Trump har følt seg svært nedbrutt valgnatten Donald Trump ble valgt til president.

«Dette er en av de verste nettene i mitt liv,» lyder meldingen som kobles til Mary Trump.

Det hvite hus har ikke svart på The Washington Posts forespørsel om å kommentere boken.

Mary Trump bor ifølge People Magazine på Long Island. Hun har en bachelor i engelsk litteratur og en doktorgrad i klinisk psykologi, ifølge Forbes. Hun er visstnok life coach av yrke, ifølge BBC.