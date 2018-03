Boko Haram har frigitt 104 av 110 bortførte skolejenter i Nigeria. Fem jenter er døde mens den siste holdes fanget fordi hun ikke vil konvertere til islam.

Det opplyste nigerianske myndigheter og jentas mor torsdag.

– Jeg ber dem om å frigi min datter. Jeg vil at de løslater henne, sier Rebecca Sharibu til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Ekstremistgruppa bortførte 110 jenter fra en skole i Dapchi i Nigeria 19. februar. 104 av dem ble frigitt onsdag. Fem jenter er døde, ifølge noen av de frigitte jentene, men myndighetene har så langt ikke kommentert denne opplysningen.

Men president MUhammadu Buharis talsmann Garba Shehu slår fast at myndighetene vil gjøre det de kan for å få den siste jenta, 15 år gamle Leah Sharibu, trygt ut.

Sharibu, som er kristen, nekter å konvertere til islam. Det er begrunnelsen for at ekstremistene nekter henne å dra hjem til sin familie, forteller jentas mor. Opplysningene har hun fått fra flere av de andre skolejentene som ble bortført og som nå er i sikkerhet.

– Hennes venner har sagt at hun ba dem fortelle familien sin om å be for henne, sier moren.

Samtidig sier Inuwa Garba, far til en av de fem jentene som skal være døde, at andre frigitte jenter har fortalt at hans 16 år gamle datter Salmata Garba og de fire andre døde kort tid etter bortføringen.

– De sa til meg at fem jenter er døde, og at datteren min var blant dem, sier Garba.

(©NTB)

