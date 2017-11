Bolig overtent i Arendal

Et ubebodd hus på Dyvigodden i Arendal ble totalskadd i en brann torsdag morgen. Ti husstander i nærheten ble evakuert.

– Brannvesen, politi og ambulanse er på stedet, sier operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til NTB klokken 6.15 torsdag morgen.

Beboere fra ti husstander i området ble evakuert på grunn av stor røykutvikling. Brannårsaken er ikke kjent.

– Det nedbrente huset har vært benyttet som lagerlokale, og det er ingen grunn til å tro at det var folk i huset da brannen oppsto, opplyste Agder-politiet to timer etter at den første meldingen om brannen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 5.27.

