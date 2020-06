Bolig på Nordstrand i Oslo overtent

Det brenner kraftig i en enebolig på Munkerud i Oslo.

Saken oppdateres.

En enebolig i Nordstrandveien på Munkerud i Oslo står i brann. Det melder politiet på Twitter. Ingen skal være skadd i brannen.

Boligen er overtent, melder politiet, som ber folk i området om å holde vinduer lukket.

Det er full overtenning i en enebolig på Munkerud i Oslo. Folk i området bes lukke vinduer. Foto: Leserbilde

- Brannvesenet melder at det kan være fare for spredning til nærliggende bygninger. Det har allerede tatt fyr i et tre på motsatt side der, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i politiet til Nettavisen.

Det er skal være kontroll på alle i boligen. Det skal ha vært to personer på adressen. Begge fremstår uskadd, men tas med i ambulanse for sjekk, forteller Engeseth.

Det brenner kraftig i en enebolig på Nordstrand. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiet ber skuelystne om å holde avstand.

- Vi trenger plass, skriver de.

Røyken siver i retning Sæterkrysset, og folk i området bes lukke vinduer.

Folk i området bes holde vinduer lukket Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Obre melder at de har kontroll på selve brannen, men det vil ta tid å slukke. Fortsatt fare for spredning til nærmeste hus, skriver politiet på Twitter klokken 23.01.

De fikk melding via AMK klokken 22.22.