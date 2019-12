Bolig totalskadd etter brann i Førde - 104 naboer ble evakuert

Et bolighus ble totalskadd i en brann på Flatene i Førde.

OSLO, FØRDE (Nettavisen, Firda): 104 personer ble evakuert fra sine hus rundt brannstedet da det brøt ut brann i en tomannsbolig i boligfeltet Flatene i Førde mandag. De evakuerte ble samlet på en skole i nærheten.

Ved 12.30-tiden melder politiet at mange av de evakuerte kan returnere til sine boliger når røyken gir seg. Det er store brann- og røykskader på den aktuelle boligen, opplyser politiet og betegner den som ubeboelig.

Det var ved 03-tiden natt til mandag at brannmannskapene rykket ut til huset. Fire personer reddet seg ut og brannmannskapene fikk i første omgang raskt kontroll med brannen, melder Firda.

– Det viste seg at det brant kraftig under en altan og at alle som var i huset hadde kommet seg ut. Det var fire personer, to hunder og en kanin i huset, uttalte operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt til Firda tidlig mandag morgen.

Klokka 10.57 meldte alarmsentralen at boligbrannen hadde blusset opp igjen.

Det skal ikke være brannskader på de omkringliggende boligene, men politiet utelukker ikke røykskader.