Boligbrann pÃ¥ Bjerka i Nordland - boligen er overtent

Det er Nordland politidistrikt som melder dette onsdag morgen rundt klokken 07.10.

(Rana Blad): Brannvesenet er på stedet. Boligen er overtent. Alle beboerne skal ha kommet seg ut av huset.

Til Rana Blad opplyser operasjonsleder Mari Lillestø ved Nordland politidistrikt klokken 0732 at huset er fullstendig overtent.

- Huset er helt overtent. Vi har fått evakuert en person fra huset, og har også varslet naboene i de omkringliggende husene om at de må holde seg klar til å evakuere hvis det blir nødvendig.

Brannen skal være i et bolighus i Tronstadveien på Bjerka.

Klokken 0738 evakuerer politiet nærliggende boliger grunnet røyk. Brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på brannen.

Rana Blads journalist Rune Furuhatt er på stedet, og forteller at boligen er fullstendig overtent.

Foretas kontrollert nedbrenning av huset. Fire beboere i nabohus er evakuert som flge av rykutvikling. — Politiet i Nordland (@politinordland) January 30, 2019

- Det var huseier selv som hadde oppdaget brannen. Han våknet og evakuerte med sine to hunder. Det hele skal ha gått veldig fort, forteller Furuhatt, som har snakket med politiets innsatsleder på stedet, Trond Martinussen.

- Det skal ikke være noen hjemme i boligene som ligger nærmest brannen, så etter det politiet på stedet nå forteller, er det likevel ikke nødvendig å evakuere beboere i nærheten, forteller Furuhatt litt over klokken 0800.

Brannvesenet har nå fått kontroll på brannen, og vil foreta en kontrollert nedbrenning av boligen.

Politiet evakuerte i første omgang to boliger på andre siden av veien da røyken blåste denne veien. Men nå er det vindstille der og kontroll på brannen, så naboene har fått vende tilbake til sine boliger.

Politiet melder like før klokken 0940 at huset er nedbrent og at brannvesenet har kontroll på stedet. Det opprettes sak på forholdet

Les flere saker fra Rana Blad her.