Bolighus overtent i andre etasje - uvisst om det er personer inne i huset

Et bolighus brenner kraftig i Stjørdal i Trøndelag.

Saken oppdateres!

Alle nødetatene rykker ut til en brann i et bolighus på Hell i Stjørdal, det melder Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Brannvesenet er på stedet og går inn i huset med røykdykkere.

Det skal være full overtenning i 2. etasje, og det er foreløpig uvisst om det er personer inne i huset.

- Jeg har ikke fått melding om at brannen er under kontroll enda. Den infoen jeg har er at vi fikk melding om full overtenning i et hus, brannvesenet er på stedet og røykdykkere har gått inn, sier 110-operatør Ole Marius Haugen til Nettavisen.

Klokken 10.51 søndag ettermiddag tvitrer Trøndelag politidistrikt at slukking pågår, og at det fortsatt er mye flammer og røyk.