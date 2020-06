Bollestad åpen for å tillate hijab i politiet

Et KrF-utvalg foreslår å tillate hijab som del av politiuniformen. Nestleder Olaug Bollestad er åpen for å støtte forslaget, men vil høre argumentene først.

Forslaget har skapt debatt etter at det ble kjent i forrige uke.

– Mitt utgangspunkt, på generelt grunnlag, er å ha plass for å bruke hijab, sier Bollestad, som for tiden er fungerende leder i partiet, til NTB.

Men hun understreker samtidig at hun må høre begrunnelsen til programkomiteen i debatten før hun bestemmer seg.

– Men jeg er åpen for at vi skal ha plass for at folk kan vise sin tro, og for mange er hijab en viktig del av troen. Jeg vil se på hva som ligger der av argumentasjon, så skal jeg ta den vurderingen etterpå, sier KrF-nestlederen.

Redaktør: – Underkastelsesmerke

Hijab-forslaget er et av flere som er kommet inn i arbeidet med nytt partiprogram for KrF før neste års stortingsvalg. Utvalget som har jobbet med fagområdet, foreslår at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler/hodeplagg som en del av uniformen, ifølge den kristne avisen Dagen.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er en av dem som har reagert. På lederplass har han tatt til orde for at forslaget må skrotes.

– Uansett hvordan man snur og vender på det, så er og blir hijaben et underkastelsesmerke under den muslimske guddommen. Det er et unaturlig symbol å bli møtt av foran i en rettssal eller når man har med politiet å gjøre, skrev han i forrige uke.

– Skal lytte

Bollestad sier hun er avslappet og står veldig godt i en debatt om det omstridte temaet.

– Det å kunne tørre ha debatter på dette, det er det denne programkomiteen egentlig har gjort. De har vist muligheter for å ta noen debatter. Jeg skal lytte til dem. Men jeg er opptatt av at vi i norsk politi, i norsk helsevesen må ha rom for ulike typer folk som har ulike typer livssyn.

Hun forstår også at enkelte kan bli provosert av forslaget

– En uniform skal i første omgang ikke vise personen du er, men den skal vise jobben din. Du er en representant for det yrket du har. Så den diskusjonen må vi også ta, sier hun.